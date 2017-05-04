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18:56 (мск), источник: Publika.md

Монако поможет Молдове открыть национальный парк в Старом Оргееве

В Старом Оргееве, где хотят открыть национальный парк, посадят 50 гектаров леса. Поможет Молдове в этом Монако.

Источник: Publika.md

В Старом Оргееве, где хотят открыть национальный парк, посадят 50 гектаров леса. Поможет Молдове в этом Монако. А еще помощь окажут в восстановлении кишиневского Ботанического сада. Такой договор подписали по итогам переговоров главы кабмина Павла Филипа и князя Монако Альбера Второго. Князь в Кишинев приехал впервые.

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Встречали высокого гостя воинскими почестями.

«Должен сказать, что и я, и другие члены нашей делегации очень тронуты вниманием и таким теплым приемом», сказал князь Монако Альбер II.

«Для нас большая честь впервые принимать делегацию княжества в Кишиневе. Это исторический визит», — сказал премьер-министр Павел Филип.

Механизм внедрения договора между фондом Альбера Второго и министерством окружающей среды Молдовы обсудят члены кабминов двух стран.

«Мы знаем, что в Молдове в конце апреля случилось настоящее бедствие, что снегопад нанес огромный ущерб природе и инфраструктуре. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку», — сказал князь Монако Альбер II.

«Мы ценим вашу готовность помочь нам в решении болезненной проблемы — восстановлении Ботанического сада», — отметил премьер-министр Павел Филип.

Бюджет проекта установят в ближайшее время.

«Договор уже подписан, и мы должны представить фонду модель проекта. Это будет общий проект, финансировать его будет и фонд, и министерство окружающей среды», — сказал министр окружающей среды Валериу Мунтяну.

Также Молдова и Монако заключили кадровое соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере, сельском хозяйстве, туризме и культуре.

Альбер Втрой в первый день визита также встретился с председателем парламента Андрианом Канду, а затем члены делегации возложили цветы к памятнику Штефану чел Маре.

В пятницу князь Монако встретится с президентом Игорем Додоном. Также в повестке — посещение государственного университета и встреча с детской командой футбольного клуба Зимбру.

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