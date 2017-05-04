Австрия собралась усилить контроль на границах вопреки правилам Шенгенской зоны

Ранее на этой неделе Европейская комиссия рекомендовала Австрии, Германии, Дании, Швеции и Норвегии в ближайшие шесть месяцев постепенно отменить временно введенный контроль на некоторых внутренних границах Шенгенской зоны.

Кроме того, Еврокомиссия посоветовала государствам-членам чаще прибегать «к другим мерам, способным обеспечить такой же уровень безопасности, в частности, к пропорциональному полицейскому контролю в приграничных зонах и вдоль важных транспортных направлений».

«Если Еврокомиссия сейчас говорит, что усиление мер контроля на границах после ноября невозможно по правовым причинам, значит, нам вместе необходимо адаптировать закон и таким образом обеспечить дополнительные меры контроля», — заявил в четверг журналистам глава Минобороны Австрии Ханс Петер Доскоцил.

В свою очередь министр иностранных дел страны Себастьян Курц заявил в эфире австрийского общественного радио, что «если пограничный контроль необходим в силу растущего числа нелегальных мигрантов, значит, нам не надо прятаться за бюрократическими правилами, но сделать пограничный контроль возможным».