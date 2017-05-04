Австрия собралась усилить контроль на границах вопреки правилам Шенгенской зоны
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU — Правительство Австрии намерено внести изменения в правила перемещения внутри Шенгенской зоны и продлить контроль на границах страны.
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU — Правительство Австрии намерено внести изменения в правила перемещения внутри Шенгенской зоны и продлить контроль на границах страны.
Ранее на этой неделе Европейская комиссия рекомендовала Австрии, Германии, Дании, Швеции и Норвегии в ближайшие шесть месяцев постепенно отменить временно введенный контроль на некоторых внутренних границах Шенгенской зоны.
Кроме того, Еврокомиссия посоветовала
«Если Еврокомиссия сейчас говорит, что усиление мер контроля на границах после ноября невозможно по правовым причинам, значит, нам вместе необходимо адаптировать закон и таким образом обеспечить дополнительные меры контроля», — заявил в четверг журналистам глава Минобороны Австрии Ханс Петер Доскоцил.
В свою очередь министр иностранных дел страны Себастьян Курц заявил в эфире австрийского общественного радио, что «если пограничный контроль необходим в силу растущего числа нелегальных мигрантов, значит, нам не надо прятаться за бюрократическими правилами, но сделать пограничный контроль возможным».
При этом в Еврокомиссии отмечают «значительный прогресс» в улучшении безопасности на внешних границах ЕС и сокращение незаконной миграции в течение последних месяцев. В Брюсселе сообщают, что полное развертывание Европейского агентства по защите границ и береговой охране последовательно продвигается с момента его запуска 6 октября 2016 года. Кроме того, благодаря действиям в рамках декларации