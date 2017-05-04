Парламент Венесуэлы намерен остановить выход страны из Организации американских государств
Президент Венесуэлы в конце апреля заявил, что страны никогда больше не вернется в состав регионального блока.
Президент Венесуэлы в конце апреля заявил, что страны никогда больше не вернется в состав регионального блока.
ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, будет препятствовать выходу страны из Организации американских государств (ОАГ).
Об этом заявил в столице США спикер парламента республики Хулио Борхес по итогам встречи с генеральным секретарем регионального блока Луисом Альмагро. В конце апреля Венесуэла направила Альмагро подписанное президентом Николасом Мадуро официальное заявление о том, что она покидает ОАГ.
«Мы приехали, чтобы затормозить выход Венесуэлы из ОАГ, мы представляем документы, которые приостанавливают этот процесс, — цитирует Борхеса электронная версия газеты El Nacional. — Как вам известно, (президент) Николас Мадуро принял одностороннее решение покинуть организацию, и этот процесс должен быть аннулирован». По словам спикера, в настоящее время ОАГ вручается список «юридических аргументов, доказывающих незаконность процедуры выхода», которая должна занять два года.
Мадуро в конце апреля заявил, что Венесуэла никогда больше не вернется в состав регионального блока.
Глава МИД южноамериканской страны Дельси Родригес предупреждала, что Венесуэла может покинуть ОАГ, если она проведет заседание руководителей внешнеполитических ведомств по ситуации в стране без ее согласия. Решение об организации такой встречи было принято 26 апреля.