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18:58 (мск), источник: ТАСС

Парламент Венесуэлы намерен остановить выход страны из Организации американских государств

Президент Венесуэлы в конце апреля заявил, что страны никогда больше не вернется в состав регионального блока.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, будет препятствовать выходу страны из Организации американских государств (ОАГ).

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Об этом заявил в столице США спикер парламента республики Хулио Борхес по итогам встречи с генеральным секретарем регионального блока Луисом Альмагро. В конце апреля Венесуэла направила Альмагро подписанное президентом Николасом Мадуро официальное заявление о том, что она покидает ОАГ.

«Мы приехали, чтобы затормозить выход Венесуэлы из ОАГ, мы представляем документы, которые приостанавливают этот процесс, — цитирует Борхеса электронная версия газеты El Nacional. — Как вам известно, (президент) Николас Мадуро принял одностороннее решение покинуть организацию, и этот процесс должен быть аннулирован». По словам спикера, в настоящее время ОАГ вручается список «юридических аргументов, доказывающих незаконность процедуры выхода», которая должна занять два года.

Мадуро в конце апреля заявил, что Венесуэла никогда больше не вернется в состав регионального блока.

Глава МИД южноамериканской страны Дельси Родригес предупреждала, что Венесуэла может покинуть ОАГ, если она проведет заседание руководителей внешнеполитических ведомств по ситуации в стране без ее согласия. Решение об организации такой встречи было принято 26 апреля.

Комментарии
1
олег либералонелюб
и тут оппозиция блин вот америкосы башляют деньгами их...
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