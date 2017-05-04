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19:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Сенаторы отозвали законопроект о запрете рекламы с картой России без Крыма

Члены Совета Федерации Ольга Ковитиди и Сергей Цеков отозвали законопроект о запрете рекламы с изображением российской карты без Крыма и Севастополя. «Когда стали работать над ним, поняли, что эта проблема гораздо более широкая и требует более детального толкования», — пояснил Цеков.

Источник: Reuters
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Члены Совета Федерации Ольга Ковитиди и Сергей Цеков отозвали законопроект о запрете рекламы с изображением российской карты без Крыма и Севастополя. Это зафиксировано в думской базе законодательной деятельности.

«Мы внесли соответствующий законопроект, но, когда стали работать над ним, поняли, что эта проблема гораздо более широкая и требует более детального толкования», — пояснил Цеков в беседе с ТАСС в четверг, 4 мая.

В новой редакции законопроект будет затрагивать не только рекламу, но и ситуации, когда «где-то при работе, и не только публичной, будет указываться карта России без Крыма», пояснил сенатор. По его словам, документ будет разработан до конца весенней парламентской сессии.

Цеков и Ковитили (оба представляют в Совфеде Республику Крым) внесли законопроект на рассмотрение Госдумы 3 марта.

По их мнению, использование карты России без обозначения Крыма и Севастополя является «пропагандой нарушения территориальной целостности страны».

Ранее 4 мая сообщалось, что девятый арбитражный апелляционный суд Москвы оставил в силе штраф издательству АСТ, назначенный за ошибки в школьных географических атласах. В частности, на половине карт не был указан Крым.

Полуостров вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума о самоопределении. Киев считает регион оккупированным. В Москве заявляют, что процедура присоединение Крыма соответствовала нормам международного права.

Комментарии
3
Tavovic
Законопроект о подрыве госбезобасности через рекламу с посадкой на Колыму.
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perplexed
вот мы и узнаем, кто будет рисовать без крыма. Сдаётся мне это будет греф и другие друзья путина.
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олег либералонелюб
закрыть всех кто не признает или боится печатать Россию с крымом
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