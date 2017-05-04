Сенаторы отозвали законопроект о запрете рекламы с картой России без Крыма

Члены Совета Федерации Ольга Ковитиди и Сергей Цеков отозвали законопроект о запрете рекламы с изображением российской карты без Крыма и Севастополя. Это зафиксировано в думской базе законодательной деятельности.

«Мы внесли соответствующий законопроект, но, когда стали работать над ним, поняли, что эта проблема гораздо более широкая и требует более детального толкования», — пояснил Цеков в беседе с ТАСС в четверг, 4 мая.

В новой редакции законопроект будет затрагивать не только рекламу, но и ситуации, когда «где-то при работе, и не только публичной, будет указываться карта России без Крыма», пояснил сенатор. По его словам, документ будет разработан до конца весенней парламентской сессии.

Цеков и Ковитили (оба представляют в Совфеде Республику Крым) внесли законопроект на рассмотрение Госдумы 3 марта.