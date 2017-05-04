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19:45 (мск), источник: Интерфакс

Трамп разрешил религиозным группам поддерживать политиков

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, направленный на «расширение религиозной свободы и свободы слова» в США, сообщает USA Today.

Источник: Reuters

«Сегодня я подписываю указ, который защитит религиозную свободу и свободу слова в Америке», — заявил Трамп перед подписанием указа на лужайке Белого дома.

Сегодня наша администрация служит примером, делая исторические шаги по защите религиозной свободы в США, мы никогда не будем поддерживать религиозную дискриминацию.
Дональд Трамп

Указ, подписанный Трампом, отменит действие так называемой «поправки Джонсона», принятой президентом США Линдоном Джонсоном в 1954 году и запрещающей церквям и религиозным группам напрямую поддерживать политических кандидатов.

При этом группы американских правозащитников и ЛГБТ-сообществ осудили указ, заявив, что он послужит большей дискриминации сексуальных меньшинств.

Комментарии
1
олег либералонелюб
свободу религии и лгбт сообществам дает вот красавец то...
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