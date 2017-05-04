Трамп разрешил религиозным группам поддерживать политиков
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, направленный на «расширение религиозной свободы и свободы слова» в США, сообщает USA Today.
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, направленный на «расширение религиозной свободы и свободы слова» в США, сообщает USA Today.
«Сегодня я подписываю указ, который защитит религиозную свободу и свободу слова в Америке», — заявил Трамп перед подписанием указа на лужайке Белого дома.
Сегодня наша администрация служит примером, делая исторические шаги по защите религиозной свободы в США, мы никогда не будем поддерживать религиозную дискриминацию.
Указ, подписанный Трампом, отменит действие так называемой «поправки Джонсона», принятой президентом США Линдоном Джонсоном в 1954 году и запрещающей церквям и религиозным группам напрямую поддерживать политических кандидатов.
При этом группы американских правозащитников и