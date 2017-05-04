Назаров рассказал, как съездил к Путину

В четверг, 4 мая, состоялось совместное заседание Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны, которое провел президент РФ Владимир Путин. На заседании побывал омский губернатор Виктор Назаров.

Путин поручил российскому правительству совместно с регионами разработать постоянный механизм расселения аварийного жилья и начать его реализацию с 1 января 2019 года. На переходный период глава государства предложил продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства, который в целом доказал свою эффективность. Владимир Путин сказал, что проект закона по этому вопросу в правительстве проработан и готов к тому, чтобы быть принятым.

Губернатор Виктор Назаров, принимавший участие в заседании Госсовета, отметил важность инициативы создания постоянно действующего механизма расселения аварийного жилищного фонда, озвученной Президентом РФ.

«Нужен контроль и надзор за предоставляемыми жилыми помещениями, чтобы все обязательства перед людьми были выполнены. Необходимо больше внимания уделять качеству предоставляемого жилья, и также привлекать к этому общественный контроль. И, главное, что программа расселения из аварийного фонда будет продолжена во всех регионах», — приводит слова Виктора Назарова портал «Омская губерния».

Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда действует на территории Омской области с 1 января 2008 года. За это время расселено свыше 18 тыс. жителей, ликвидировано 1634 аварийных многоквартирных домов. Общий объём бюджетных затрат на реализацию этой программы превысил 9,2 млрд. рублей, почти треть этой суммы — средства регионального бюджета. В этом году до 1 сентября планируется расселить еще 1820 человек.