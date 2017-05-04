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20:40 (мск), источник: Интерфакс

Президент России потребовал учесть мнение москвичей при расселения хрущевок

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU — Программа расселения пятиэтажек в Москве не должна осуществляться с помощью силы, нарушать фундаментальные права граждан нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: AP 2017

«Здесь есть проблемы, о которых мы знаем, мы с мэром Москвы об этом уже говорили. Надеюсь, все будет скорректировано в соответствии с пожеланиями граждан», — сказал Путин, выступая на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижений целевых показателей социально-экономического развития.

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Текст его заключительного выступления опубликован на сайте Кремля.

«Еще раз хочу повторить, ничего не должно быть сделано с помощью силы, все должно осуществляться в рамках действующего закона. Нельзя нарушать фундаментальные права граждан, в том числе и в сфере их имущественных прав», — подчеркнул президент.

В предварительный список домов, которые могут попасть в программу реновации вошли чуть более 4,5 тыс. домов, в которых проживают порядка 1 млн человек. Голосование жителей этих домов о включении той или иной хрущевки в программу реновации пройдет с 15 мая по 15 июня.

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