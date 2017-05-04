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22:07 (мск), источник: Интерфакс

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об отмене Obamacare

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU — Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила законопроект об отмене программы здравоохранения Obamacare и замену ее другой программой.

Источник: AP 2017

По данным американского телеканала CNN, «за» проголосовали 217 конгрессменов, что лишь на один голос больше минимального числа, необходимого для принятия законопроекта.

Ожидается, что голосование в Сенате по этому вопросу пройдет в июне, отмечает телеканал.

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Реформа Obamacare (официальное название — Patient Protection and Affordable Care Act, закон о защите пациентов и доступной медицинской помощи) была осуществлена в 2010 году. В результате медицинское страхование в стране стало обязательным, однако бюджетные расходы существенно выросли.

Отмена Obamacare была одним из важнейших пунктов предвыборной программы Трампа, поскольку республиканцы с самого начала резко критиковали эту реформу как слишком дорогую и неэффективную. Трамп подписал указ о начале процесса отмены медицинской реформы Обамы на следующий же день после инаугурации — 21 января.

12 января американский сенат проголосовал за начало отмены данного закона. В конце марта Трамп был вынужден отозвать из конгресса свой законопроект по реформе здравоохранения из-за противодействия со стороны законодателей, преимущественно демократов.

Как показывает опрос общественного мнения, проведенный Квиннипэкским университетом и обнародованный в конце марта, 56% американцев выступают против отмены Obamacare, 17% — за, еще 26% не определились с решением.

Комментарии
2
А Б
Трамп разрушает то хорошее, что было сделано его предшественником, одним из лучших президентов страны, для населения США.
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ВАСЕЛИСА КРАСАВИШНА
Вот тебе абамка и прилетело...
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