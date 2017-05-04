Текст меморандума по Сирии опубликовал МИД РК

На Астанинском процессе страны-гаранты режима прекращения боевых действий в Сирии договорились о создании в САР зон деэскалации конфликта, сообщает пресс-служба МИД РК.

«Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Турецкая Республика свидетельствуют свою твёрдую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — говорится в подписанном документе.

Согласно меморандуму, зоны безопасности будут созданы в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакии, Хомсе. Это делается с целью скорейшего прекращения насилия, улучшения гуманитарной ситуации и создания благоприятных условий для продвижения политического урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике.

В пределах зон деэскалации будут:

остановлены боевые действия между конфликтующими сторонами (правительством Сирийской Арабской Республики и группами вооружённой оппозиции, которые присоединились к режиму прекращения боевых действий и присоединятся к нему в будущем) с использованием любых видов оружия, включая воздушные средства; обеспечен быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ, облегчаемый и координируемый гарантами; созданы условия для оказания медицинской помощи местному населению и удовлетворения основных потребностей гражданских лиц; приниматься меры по восстановлению основных объектов инфраструктуры, начиная с водоснабжения и распределения электроэнергии; созданы условия для безопасного и добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещённых лиц.

По границам зон деэскалации для предотвращения инцидентов и прямого обмена огнём между конфликтующими сторонами будут установлены зоны безопасности с контрольно-пропускными пунктами.

Создание зон деэскалации и зон безопасности является временной мерой и первоначально будет длится полгода с возможностью продления, если будет необходимо.

«Гаранты примут необходимые меры для завершения к 27 мая 2017 года подготовки карт районов деэскалации и зон безопасности с указанием на них расположения ИГИЛ, “Фронта ан-Нусра” и всех других лиц, групп, начинаний и структур, связанных с “Аль-Каидой” или ИГИЛ», с целью их отделения от групп вооружённой оппозиции, которые присоединились к режиму прекращения огня и присоединятся к нему в будущем., — говорится в меморандуме.

Совместная рабочая группа будет докладывать о своей деятельности на международных встречах высокого уровня по Сирии, проходящих в Астане.

Меморандум вступает в силу на следующий день после его подписания, то есть 5 мая 2017 года.