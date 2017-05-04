США призвали к прекращению милитаризации Южно-Китайского моря
ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США настаивают на прекращении милитаризации
ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США настаивают на прекращении милитаризации
Он сообщил, что данная тема обсуждалась в ходе состоявшейся встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона с руководителями дипломатических ведомств стран АСЕАН.
«Госсекретарь достаточно четко заявил о необходимости прекращения милитаризации
Он подчеркнул, что «это был ключевой сигнал, который госсекретарь направил коллегам».