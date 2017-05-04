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4 мая, источник: РИА Новости

США призвали к прекращению милитаризации Южно-Китайского моря

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США настаивают на прекращении милитаризации Южно-Китайского моря, заявил в четверг заместитель помощника госсекретаря Патрик Мерфи.

Источник: РИА Новости

Он сообщил, что данная тема обсуждалась в ходе состоявшейся встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона с руководителями дипломатических ведомств стран АСЕАН.

«Госсекретарь достаточно четко заявил о необходимости прекращения милитаризации Южно-Китайского моря, пока идут переговоры. Это важно для того, чтобы дать переговорам возможность быть успешными», — сказал Мерфи.

Он подчеркнул, что «это был ключевой сигнал, который госсекретарь направил коллегам».

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