США призвали к прекращению милитаризации Южно-Китайского моря

Он сообщил, что данная тема обсуждалась в ходе состоявшейся встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона с руководителями дипломатических ведомств стран АСЕАН.

«Госсекретарь достаточно четко заявил о необходимости прекращения милитаризации Южно-Китайского моря, пока идут переговоры. Это важно для того, чтобы дать переговорам возможность быть успешными», — сказал Мерфи.

Он подчеркнул, что «это был ключевой сигнал, который госсекретарь направил коллегам».