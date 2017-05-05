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00:25 (мск), источник: Интерфакс

В бюджете США предусмотрели помощь Украине в $560 миллионов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — Сенат конгресса США в четверг утвердил проект госбюджета 2017 года, предусматривающий помощь Украине в размере не менее $560 млн, сообщил интернет-телеканал «Громадське».

«Сенат США утвердил большинством голосов консолидированный проект государственного бюджета в общем размере $1,1 трлн на 2017 финансовый год, который завершается 30 сентября», — говорится в сообщении на сайте «Громадське» в четверг вечером.

Законопроект поддержали 79 сенаторов, 18 высказались против.

В документе предусмотрено выделение не менее $560 млн для поддержки Украины. Для окончательного вступления в силу проекта бюджета необходима подпись президента США Дональда Трампа.

Ранее в конгресс США был представлен консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, в соответствии с которым на программы помощи Украине планируется выделить не менее $560 млн. В частности, на военную помощь Украине и помощь в сфере безопасности к концу бюджетного года (до 1 октября) — не менее $238 млн.

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