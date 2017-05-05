В бюджете США предусмотрели помощь Украине в $560 миллионов

«Сенат США утвердил большинством голосов консолидированный проект государственного бюджета в общем размере $1,1 трлн на 2017 финансовый год, который завершается 30 сентября», — говорится в сообщении на сайте «Громадське» в четверг вечером.

Законопроект поддержали 79 сенаторов, 18 высказались против.

В документе предусмотрено выделение не менее $560 млн для поддержки Украины. Для окончательного вступления в силу проекта бюджета необходима подпись президента США Дональда Трампа.

Ранее в конгресс США был представлен консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, в соответствии с которым на программы помощи Украине планируется выделить не менее $560 млн. В частности, на военную помощь Украине и помощь в сфере безопасности к концу бюджетного года (до 1 октября) — не менее $238 млн.