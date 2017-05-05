Сколько платят чиновникам: директора департаментов администрации Приморья раскрыли доходы

Владивосток, 5 мая, PrimaMedia.

Администрация Приморского края продолжает публиковать доходы сотрудников за 2016 год. Из 37 департаментов пока отчитались только 18. Среднегодовой доход их руководителей оказался сопоставим с доходом вице-губернаторов Приморья в 2016 году и составил около 2 млн рублей. Самой «богатой» пока числится ответственная за правовой департамент Светлана Мех, самым «бедным» — глава департамента культуры Сергей Матлин. На 18 отчитавшихся чиновников и их семьи приходится 22 автомобиля, есть и внушительные списки недвижимости — дома, квартиры, земельные участки, бани и гаражи. Подробнее с доходами и имуществом чиновников ознакомился корр. ИА PrimaMedia.

Согласно сведениям о доходах директоров департаментов Приморья за период с 1 января по 31 декабря 2016 года, самым состоятельным руководителем в администрации Приморского края по итогам года пока числится директор правового департамента Светлана Мех. Она заработала за год 4,6 млн рублей. Ее супруг внес в семейную казну чуть больше 250 тысяч рублей. При этом в собственности у семьи только одна квартира площадью 64,9 кв. метров.

У директора департамента физической культуры и спорта Жана Кузнецова помимо дохода 4,5 млн рублей (повысился по сравнению с доходом в 2,6 млн рублей в 2015 году) довольно внушительный список недвижимости: земельный участок (1,2 тысячи кв. метров), объект незавершенного строительства неопределенной площади, две квартиры (159,8 и 32,7 кв. метра), два гаража и автомобиль Toyota Rav4. На супругу оформлено две квартиры площадью 47,8 и 31,3 кв. метров и участок (600 квадратов).

Глава департамента природных ресурсов и охраны окружающий среды Александр Коршенко в 2016 году заработал 3,02 млн рублей. В его владении приличное количество недвижимости: дом 201,9 кв. метров, баня (23 квадрата), три квартиры (37, 48,2, 48,5 кв. метров). Кроме того, есть два земельных участка (580 и 400 кв. метров) и автомобиль Toyota Vanguard. В пользовании есть еще квартира площадью 31,9 кв. метров и земельный участок на тысячу квадратов.

Директор департамента по защите государственной тайны, информационной безопасности и мобилизационной подготовке края Сергей Глухов вместе с супругой заработал 3,7 млн рублей (личный доход — 2,9 млн). В собственности у семьи квартира площадью 69,5 кв. метров. Также директор департамента владеет земельным участком (1 тысяча кв. метров).

При доходе в 2,7 млн рублей глава департамента информатизации и телекоммуникаций Илья Красильников владеет только долей в квартире площадью 66,4 кв. метров и автомобилем Dodge Nitro. В пользовании у него две квартиры 83,5 и 114,9 кв. метров. Зато у супруги, заработавшей за год 35 тысяч, в собственности имеется квартира площадью 83,5 кв. метров, доля в праве жилого дома (116,9 кв. метров) и автомобиль Mercedes-Benz B 170.

Ответственная за лицензирование и торговлю Елена Коваль принесла в домашнюю копилку 2,4 млн рублей, ее супруг почти в два раза меньше — 1,1 млн рублей. Согласно декларации, в собственности у семьи квартира площадью 59,4 кв. метров. Кроме того, директор департамента владеет земельным участком (600 квадратов) и нежилым помещением. У супруга также в собственности имеется квартира (32,2 кв. метров), 1/39 доля в квартире (28,8 кв. метров) и гаражный бокс (16 квадратов).

А вот у главы департамента гражданской защиты Валентина Басаргина при доходе 2,4 млн рублей в собственности нет ни квартир, ни земельных участков, есть только два автомобиля Toyota Carina и Nissan Terrano. У супруги в собственности квартира площадью 105,7 кв. метров.

Исполняющий обязанности директора департамента промышленности Сергей Ковалев заработал за год 2,09 млн рублей. В собственности у него небольшая квартира (21 квадрат), земельный участок (684, 573 кв. метров) и автомобиль Nissan Safari. В пользовании имеется еще один земельный участок 1,2 тысячи кв. метров.

И. о. директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов и многодетный отец Сергей Наставшев заработал чуть меньше своего коллеги — 2,08 млн рублей. Его жена добавила в семейный бюджет 54 тысячи. В собственности у супругов квартира площадью 53,9 кв. метров. Наставшев владеет 1/8 долей квартиры 39,1 кв. метров. В пользовании у него жилой дом (323,7 кв. метров) и земельный участок (3,6 тысячи кв. метров), которые принадлежат жене. У супруги доля в квартире мужа и автомобиль Toyota Wish. Три сына имеют по 1/8 долей квартиры 39,1 кв. метров.

Главная по бюджетному учету Елена Корнейчук вместе с мужем заработали 2,1 млн рублей (личный доход 2,06 млн). У директора департамента имеется квартира площадью 70,2 кв. метров и земельный участок (1 тысяча кв. метров). В пользовании два земельных участка, которыми владеет супруг, площадью 1,5 тысячи кв. метров, 972 кв. метров, а также часть жилого дома площадью 35,4 кв. метров. У супруга в собственности, соответственно, часть жилого дома 35,4 кв. метра, автомобиль Nissan X-Trail. В пользовании гаражный бокс на 36 квадратов.

Доход руководителя департамента информационной политики Алексея Казакова в 2016 году составил 1,96 млн рублей. В свою очередь его супруга за прошлый год заработала 377 тысяч рублей. В собственности квартира площадью 82,5 кв. метров, 1/6 квартиры площадью 74,6 кв. метров и нежилое помещение площадью 33,5 кв. метров. Кроме того, имеется автомобиль KIA Sorento. В пользовании у директора департамента квартира площадью 46,5 кв. метров, которой владеет жена. У супруги во владении автомобиль Hyundai Tucson, в пользовании квартира и нежилое помещение мужа. Дочь владеет 1/6 долей в квартире (74,6 кв. метров).

Глава департамента экономики и развития предпринимательства Сергей Павленко обогатил семейный бюджет на 1,9 млн рублей. Жена добавила в него свои 64 тысячи. Павленко владеет квартирой (72,7 кв. метров). В пользовании имеется еще две квартиры (80,8 и 67 кв. метров). У жены помимо квартиры есть земельный участок (1,7 тысяч кв. метров) и автомобиль Toyota Highlander.

Главный по делам молодежи края Александр Кайданович заработал в прошлом году 1,66 млн рублей. Он имеет в собственности 1/3 квартиры площадью 49,4 кв. метров и автомобиль Kia Sportage. В пользовании у него также две квартиры (61,3 и 68,4 кв. метров).

Почти столько же (1,6 млн рублей) в 2016 году заработал и директор департамента земельных и имущественных отношений Илья Терехов. Согласно декларации, его супруга внесла в семейный бюджет 6,5 тысяч рублей. Зато у него приличный список недвижимости и автомобилей. Терехов владеет двумя квартирами площадью 41 и 29,1 кв. метров и земельным участком 492 квадрата. Кроме того, у главы департамента есть два автомобиля Mitsubishi Airtrek и Nissan X-Trail. В пользовании также два земельных участка, которыми владеет жена. Их площадь 600 и 66 кв. метров. У супруги в собственности квартира площадью 61,3 кв. метров.

Главная по энергетике Алла Фортун задекларировала 1,6 млн рублей, в отличии от супруга, который принес в семейный бюджет 2,3 млн рублей. В собственности у семьи недвижимости нет, но есть три автомобиля Audi A4, Acura RDX, Toyota Camry. В пользовании две квартиры (73,7 и 58,3 кв. метров).

Немного отстал с 1,58 млн рублей директор департамента туризма Константин Шестаков. Его супруга добавила в семейный бюджет еще 25,7 тысячи рублей. Главный по туризму владеет квартирой площадью 84,1 кв. метров и автомобилем Hyundai Tucson. В пользовании гараж супруги на 32 квадрата. Также на жену зарегистрировано два автомобиля Opel Mokka и Suzuki Escudo. В пользовании у нее есть квартира (68 квадратов).

Директор департамента записи актов гражданского состояния Ольга Андросова заработала 1,4 млн рублей. Супруг чуть меньше — 1,1 млн рублей. У Андросовой объектов недвижимости и автомобилей в собственности нет. В пользовании две квартиры площадью 55 и 57,7 квадратов. У супруга в собственности 1/3 доля в праве квартиры площадью 64,6 кв. метров.

Завершает наш неполный список директор департамента культуры Сергей Матлин. В 2016 году он заработал 1,3 млн рублей. Супруга внесла в семейную копилку еще 102 тысячи рублей. В собственности у четы Матлиных две квартиры (30,8 и 30,9 кв. метров) и автомобиль Subaru Forester.