США могут взять на контроль порты Приморья из-за санкций против КНДР

Если закон будет принят, то президент США будет обязан ежегодно в течение пяти лет предоставлять конгрессменам полный отчет о портах и аэропортах, задействованных при нарушении какими-либо странами санкций против Северной Кореи. В частности, как информирует РИА Новости, речь идет о Владивостоке, Находке и Ванино, а также портах в Китае, Иране, Сирии и других государствах.

Отметим, что, согласно тому же законопроекту, предлагается наделить министерство внутренней политики США правом досматривать воздушные и морские суда, которые ранее находились на территории КНДР.

Отметим, что законопроект появился на фоне обострения отношений между Штатами и Северной Кореей, которая продолжает испытывать баллистические ракеты и угрожать оппонентам ядерным оружием.