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03:45 (мск), источник: "Российская газета"

США могут взять на контроль порты Приморья из-за санкций против КНДР

Администрация Белого дома планирует взять на особый контроль несколько российских портов в Приморье в свете выполнения санкций против Северной Кореи. Такого рода норма внесена в законопроект, который в четверг, 4 мая, приняла палата представителей американского конгресса.

Источник: Reuters

Если закон будет принят, то президент США будет обязан ежегодно в течение пяти лет предоставлять конгрессменам полный отчет о портах и аэропортах, задействованных при нарушении какими-либо странами санкций против Северной Кореи. В частности, как информирует РИА Новости, речь идет о Владивостоке, Находке и Ванино, а также портах в Китае, Иране, Сирии и других государствах.

Отметим, что, согласно тому же законопроекту, предлагается наделить министерство внутренней политики США правом досматривать воздушные и морские суда, которые ранее находились на территории КНДР.

Отметим, что законопроект появился на фоне обострения отношений между Штатами и Северной Кореей, которая продолжает испытывать баллистические ракеты и угрожать оппонентам ядерным оружием.

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