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01:35 (мск), источник: РИА Новости

В Венесуэле в ходе протестов ранены свыше десяти студентов

МЕХИКО, 5 мая — РИА Новости. Не менее 14 студентов получили ранения в четверг в результате разгона акции протеста в Каракасе, сообщила ректор центрального университета Венесуэлы Сесилия Гарсия Ароча.

Источник: AP 2017

По словам профессора, у одного из пострадавших — черепно-мозговая травма. Портал Universal отмечает, что подразделения национальной боливарианской гвардии атаковали мирную студенческую демонстрацию на одном из мостов. Также гвардия применила слезоточивый газ против учащихся.

Ранее в четверг в штате Ансоатеги был убит лидер студенческого движения политехнического университета штата, три человека получили ранения. В четверг в Венесуэле проходили акции протеста студентов, выступающих против политики президента Николаса Мадуро.

С 4 апреля в Венесуэле идут массовые уличные акции. По последним данным, в ходе манифестаций как против правительства Мадуро, так и в его поддержку уже погибли более 30 человек. Протесты начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

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