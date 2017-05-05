Меморандум о зонах деэскалации в Сирии вступает в силу

Как говорится в документе, «спустя 2 недели после подписания меморандума страны-гаранты сформируют рабочую группу по деэскалации, состоящую из их полномочных представителей для обозначения границ зон деэскалации и зон безопасности, а также решат другие операционные и технические вопросы, связанные с имплементацией меморандума».

«Создание зон деэскалации и зон безопасности — это временная мера, срок действия которой составит 6 месяцев. Она будет автоматически продлена на основе консенсуса стран-гарантов», — отмечается в меморандуме.

«Настоящий меморандум вступает в силу на следующий день после подписания», — говорится в документе.

«Страны-гаранты к 4 июня 2017 года предпримут шаги для завершения подготовки карт зон деэскалации и зон безопасности, а также карт для отделения вооруженных оппозиционных группировок от (.. .) террористических группировок (ДАИШ/ИГИЛ, “Фронт ан-Нусра”, “Аль-Каида”, запрещенные в РФ — ИФ)», — отмечается в документе.

Кроме того, совместная рабочая группа к указанной дате подготовит карты зон деэскалации и зон безопасности для согласования стран-гарантов, а также черновик Регламента совместной рабочей группы.

«Совместная рабочая группа будет отчитываться о своей деятельности на проходящих в Астане международных встречах высокого уровня по Сирии», — говорится в меморандуме.

«Внутри зон деэскалации любые столкновения между конфликтующими сторонами (правительством САР и вооруженными оппозиционными группировками, которые присоединились и присоединятся к режиму прекращения огня) с использованием любых видов оружия, включая летательные аппараты, будут прекращены», — гласит документ.

Кроме того, в зоны деэскалации будет предоставлен быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ; созданы условия для доставки медицинской помощи для местного населения и для удовлетворения базовых нужд гражданских; будут созданы условия для безопасного и добровольного возвращения беженцев и вынужденных мигрантов внутри страны, отмечается в меморандуме.

«Вдоль линий зон деэскалации будут установлены зоны безопасности для предотвращения инцидентов и военных столкновений между конфликтующими сторонами», — говорится в документе.

Согласно документу, зоны безопасности будут включать контрольно-пропускные пункты для обеспечения беспрепятственного движения невооруженных гражданских лиц и доступа гуманитарной помощи, а также для содействия экономической деятельности.

Кроме того, предусматривается установление в зонах безопасности наблюдательных пунктов «для обеспечения соблюдения условий режима прекращения огня».

«Функционирование контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов, а также управление зонами безопасности будет обеспечено силами стран-гарантов на основе консенсуса», — говорится в тексте меморандума.

Страны-гаранты в Сирии предпримут все необходимые меры для исполнения режима прекращения огня, присоединения к нему новых вооруженных оппозиционных группировок, отмечается меморандуме о создании зон деэскалации.

«Страны-гаранты будут продолжать усилия по присоединению к режиму прекращения огня вооруженных оппозиционных группировок, которые еще не присоединились к нему. Страны-гаранты предпримут все необходимые меры для обеспечения исполнения режима прекращения огня конфликтующими сторонами», — говорится в документе.