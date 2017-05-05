Меморандум о зонах деэскалации в Сирии вступает в силу
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, подписанный Россией, Турцией и Ираном накануне в рамках встрече по Сирии в Астане, вступает в силу в пятницу.
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, подписанный Россией, Турцией и Ираном накануне в рамках встрече по Сирии в Астане, вступает в силу в пятницу.
«Настоящий меморандум вступает в силу на следующий день после подписания», — говорится в документе.
«Создание зон деэскалации и зон безопасности — это временная мера, срок действия которой составит 6 месяцев. Она будет автоматически продлена на основе консенсуса стран-гарантов», — отмечается в меморандуме.
Как говорится в документе, «спустя 2 недели после подписания меморандума
«Страны-гаранты к 4 июня 2017 года предпримут шаги для завершения подготовки карт зон деэскалации и зон безопасности, а также карт для отделения вооруженных оппозиционных группировок от (.. .) террористических группировок (ДАИШ/ИГИЛ, “Фронт ан-Нусра”, “Аль-Каида”, запрещенные в РФ — ИФ)», — отмечается в документе.
Кроме того, совместная рабочая группа к указанной дате подготовит карты зон деэскалации и зон безопасности для согласования
«Совместная рабочая группа будет отчитываться о своей деятельности на проходящих в Астане международных встречах высокого уровня по Сирии», — говорится в меморандуме.
«Внутри зон деэскалации любые столкновения между конфликтующими сторонами (правительством САР и вооруженными оппозиционными группировками, которые присоединились и присоединятся к режиму прекращения огня) с использованием любых видов оружия, включая летательные аппараты, будут прекращены», — гласит документ.
Кроме того, в зоны деэскалации будет предоставлен быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ; созданы условия для доставки медицинской помощи для местного населения и для удовлетворения базовых нужд гражданских; будут созданы условия для безопасного и добровольного возвращения беженцев и вынужденных мигрантов внутри страны, отмечается в меморандуме.
«Вдоль линий зон деэскалации будут установлены зоны безопасности для предотвращения инцидентов и военных столкновений между конфликтующими сторонами», — говорится в документе.
Согласно документу, зоны безопасности будут включать
Кроме того, предусматривается установление в зонах безопасности наблюдательных пунктов «для обеспечения соблюдения условий режима прекращения огня».
«Функционирование
«Страны-гаранты будут продолжать усилия по присоединению к режиму прекращения огня вооруженных оппозиционных группировок, которые еще не присоединились к нему.
Согласно меморандуму,