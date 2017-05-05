Саудовская Аравия поддержала создание «зон безопасности» в Сирии

Адель аль-Джубейр добавил, что Саудовская Аравия ожидает дальнейших деталей по меморандуму.

Ранее делегации из России, Ирана и Турции подписали документ о создании четырех зон безопасности в Сирии на линии соприкосновения правительственных и оппозиционных войск. Согласно документу, внутри зон будет запрещено оружие и будут установлены безопасные районы для пресечения боестолкновений.

Согласно принятому меморандуму, четыре обширных «островка безопасности» будут расположены с севера на юг это в провинции Идлиб, к северу от города Хомса, в Восточной Гуте и на юге страны, в районе города Даръа. В других частях страны, где ведется борьба с боевиками «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) зоны создаваться не будут.

В заседании в Астане приняли участие также представители вооруженной сирийской оппозиции. Накануне делегаты оппозиции приостановили свое участие в конференции, мотивируя это продолжающимися бомбардировками сирийскими военными ряда районов Сирии, подконтрольных оппозиции.