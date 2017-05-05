Politico: Клинтон собирается на следующей неделе создать политическую группу

Об этом сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с планами экс-госсекретаря.

Как утверждает издание, Клинтон ближайшие недели проведет в Вашингтоне, Нью-Йорке и Чаппакве (штат Нью-Йорк), где примет участие во встречах с донорами и потенциальными сторонниками для привлечения инвестиций в новое формирование. Также в ходе этих встреч она также планирует найти достойные кандидатуры на посты в руководство новой политической группы. За вопросы привлечения финансовых средств при этом отвечает Джудит Маккейл, которая занимала должность заместителя госсекретаря США в тот период, когда Клинтон руководила ведомством.

Согласно данным источников газеты, формирование получит название «Вместе вперед» (Onward Together), что перекликается со слоганом предвыборной кампании демократки «Вместе сильнее» (Stronger Together). Других подробностей, касающихся планов Клинтон, издание пока не приводит.

На президентских выборах 2016 года в США кандидат Демократической партии Хиллари Клинтон набрала 65,8 млн голосов, в то время как кандидат Республиканской партии Дональд Трамп — 62,9 млн. Однако поскольку президентские выборы в США непрямые и в день голосования 8 ноября избиратели, поддерживая одного из кандидатов, выбирали фактически членов коллегии выборщиков той партии, которая выдвинула этого кандидата, то победа в итоге досталась Трампу, поскольку он заручился 304 голосами коллегии выборщиков, а Клинтон — 227 голосами.