Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Кадыров объяснил внешний вид Суркова на пресс-конференции Путина
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
СМИ: Лолита поведала, почему не заберёт мать и дочь из Киева
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
11Подготовка техники к Параду Победы
9Юбилей Корейской народной армии
14Первомайские парады разных лет
03:36 (мск), источник: ТАСС

Politico: Клинтон собирается на следующей неделе создать политическую группу

ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Бывший кандидат от Демократической партии на президентских выборах Хиллари Клинтон намерена на предстоящей неделе сформировать новую политическую группу, в программу которой будет главным образом включено противодействие повестке нынешнего президента США Дональда Трампа.

Источник: Reuters

Об этом сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с планами экс-госсекретаря.

Как утверждает издание, Клинтон ближайшие недели проведет в Вашингтоне, Нью-Йорке и Чаппакве (штат Нью-Йорк), где примет участие во встречах с донорами и потенциальными сторонниками для привлечения инвестиций в новое формирование. Также в ходе этих встреч она также планирует найти достойные кандидатуры на посты в руководство новой политической группы. За вопросы привлечения финансовых средств при этом отвечает Джудит Маккейл, которая занимала должность заместителя госсекретаря США в тот период, когда Клинтон руководила ведомством.

Согласно данным источников газеты, формирование получит название «Вместе вперед» (Onward Together), что перекликается со слоганом предвыборной кампании демократки «Вместе сильнее» (Stronger Together). Других подробностей, касающихся планов Клинтон, издание пока не приводит.

На президентских выборах 2016 года в США кандидат Демократической партии Хиллари Клинтон набрала 65,8 млн голосов, в то время как кандидат Республиканской партии Дональд Трамп — 62,9 млн. Однако поскольку президентские выборы в США непрямые и в день голосования 8 ноября избиратели, поддерживая одного из кандидатов, выбирали фактически членов коллегии выборщиков той партии, которая выдвинула этого кандидата, то победа в итоге досталась Трампу, поскольку он заручился 304 голосами коллегии выборщиков, а Клинтон — 227 голосами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп подписал указ в защиту свободы слова и религиозной свободы
СМИ: Пентагон признал, что авиация ударила по мечети в Сирии
США возьмут на контроль российские порты Приморья из-за КНДР
Палата представителей поддержала закон об отмене Obamacare
«Манчестер Юнайтед» победил в полуфинальном матче Лиги Европы
Рубль сорвался в пике вслед за нефтью, обвалившейся в район $48
Прокуроры предъявили претензии к «Почте России» из-за самолетов
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Спорт
Россия едет в Кельн за очередными медалями Подопечные Олега Знарка начнут выступление на чемпионате мира по хоккею матчем с командой Швеции
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
Московские новостройки подешевели на 7,6%
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь