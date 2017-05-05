США возьмут на особый контроль порт Ванино в Хабаровском крае

Администрация США планирует взять на особый контроль российские порты Владивосток, Находка и Ванино в контексте выполнения санкций против Пхеньяна. Подобная норма содержится в законопроекте, принятом в четверг палатой представителей конгресса Соединенных Штатов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на РИА Новости.

В соответствии с документом, президент США должен в течение 180 дней после вступления в силу закона, а затем ежегодно в течение пяти лет предоставлять в профильные комитеты конгресса отчет о портах и аэропортах, которые нарушают резолюции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.

«Каждый отчет должен содержать конкретные выводы относительно следующих портов и аэропортов: […] порт Находка, Ванино и Владивосток в Российской Федерации», — говорится в тексте законопроекта.

В документе также упоминаются порты в Китае, Иране, Сирии. Основная цель законопроекта — контроль за выполнением резолюций Совбеза ООН, которые ограничивают торговлю КНДР с другими странами и запрещают поставку в Северную Корею вооружений, авиации, ракетных, ядерных и иных технологий.

В документе упоминаются следующие северокорейские товары: золото, никель, титан, цинк, редкоземельные металлы, уголь, железо. Также запрещена покупка продовольствия. Подтверждается запрет на любые финансовые операции с КНДР, регистрация и иные действия с судами этой страны (чтобы не допустить их использования под флагом других стран), поставка некоторых видов топлива (кроме необходимого для гуманитарных целей), оказание услуг связи.

За документ высказались 419 членов палаты, против — только один. Законопроект еще должен быть утвержден сенатом США, а затем передан на подпись президенту страны.