Регламент выборов мэра Красноярска вызвал нарекания у депутатов

Постоянная комиссия по городскому самоуправлению Горсовета рассмотрела проект регламента, по которому будет назначен глава Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

В ходе обсуждения документа депутаты указали на ряд недочетов. По словам парламентариев, в проекте нет норм, устанавливающих порядок определения членов конкурсной комиссии Горсоветом. Также в регламенте не прописано решение ситуации, при которой ни один из кандидатов не наберет нужного числа голосов. В итоге комиссия отложила рассмотрение проекта до следующего заседания и рекомендовала депутатам до 11 мая внести свои правки.

Напомним, в конце апреля Горсовет Красноярска подготовил требования к кандидатам на должность главы города. Согласно документу, кандидатом на пост главы Красноярска может стать гражданин РФ старше 21 года, владеющий русским языком и не имеющий ограничений для избрания. Для участия в конкурсе нужно предоставить пакет документов, в который входят заявление, анкета, паспорт, справка о доходах и имуществе, а также справка об отсутствии судимости. Документ об образовании и военный билет предоставляются при их наличии.

Помимо пакета документов, кандидат должен составить программу своей деятельности, разработать проект направлений развития Красноярска на пять лет и предложить свою структуру администрации. Также ему нужно выполнить специальное конкурсное задание.

Каждый участник отбора должен презентовать свою программу перед комиссией. Время на выступление — не более 20 минут. Эксперты оценивают программу по 10-балльной шкале.

По результатам конкурса определяются два кандидата, набравшие наибольшее количество баллов. Их представляют Горсовету для окончательного утверждения.

Напомним, срок полномочий нынешнего градоначальника Эдхама Акбулатова истекает в середине сентября. Сам мэр еще не решил, примет ли он участие в новом конкурсе.