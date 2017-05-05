Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Кадыров получил тяжелую травму
Российский депутат надел вместо георгиевской другую ленточку
10 профессий, которые будут востребованы через пять лет
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Филипп Неполиткорректный: скандальные высказывания принцаГерцог Эдинбургский известен своими неосторожными и часто весьма неполиткорректными замечаниями.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Власти утвердили порядок голосования по сносу пятиэтажек
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Мозякин, Панарин и Капризов вошли в состав сборной России на ЧМ
13 звезд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
9Юбилей Корейской народной армии
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
07:36 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Регламент выборов мэра Красноярска вызвал нарекания у депутатов

Комиссия Горсовета указала на недочеты в документе.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Постоянная комиссия по городскому самоуправлению Горсовета рассмотрела проект регламента, по которому будет назначен глава Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

В ходе обсуждения документа депутаты указали на ряд недочетов. По словам парламентариев, в проекте нет норм, устанавливающих порядок определения членов конкурсной комиссии Горсоветом. Также в регламенте не прописано решение ситуации, при которой ни один из кандидатов не наберет нужного числа голосов. В итоге комиссия отложила рассмотрение проекта до следующего заседания и рекомендовала депутатам до 11 мая внести свои правки.

Напомним, в конце апреля Горсовет Красноярска подготовил требования к кандидатам на должность главы города. Согласно документу, кандидатом на пост главы Красноярска может стать гражданин РФ старше 21 года, владеющий русским языком и не имеющий ограничений для избрания. Для участия в конкурсе нужно предоставить пакет документов, в который входят заявление, анкета, паспорт, справка о доходах и имуществе, а также справка об отсутствии судимости. Документ об образовании и военный билет предоставляются при их наличии.

Помимо пакета документов, кандидат должен составить программу своей деятельности, разработать проект направлений развития Красноярска на пять лет и предложить свою структуру администрации. Также ему нужно выполнить специальное конкурсное задание.

Каждый участник отбора должен презентовать свою программу перед комиссией. Время на выступление — не более 20 минут. Эксперты оценивают программу по 10-балльной шкале.

По результатам конкурса определяются два кандидата, набравшие наибольшее количество баллов. Их представляют Горсовету для окончательного утверждения.

Напомним, срок полномочий нынешнего градоначальника Эдхама Акбулатова истекает в середине сентября. Сам мэр еще не решил, примет ли он участие в новом конкурсе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Енисей-СТМ» стартовал в чемпионате России с уверенной победы
СМИ: Пентагон признал, что авиация ударила по мечети в Сирии
США возьмут на контроль российские порты Приморья из-за КНДР
Палата представителей поддержала закон об отмене Obamacare
«Манчестер Юнайтед» победил в полуфинальном матче Лиги Европы
Мировые цены на нефть продолжили снижение
Прокуроры предъявили претензии к «Почте России» из-за самолетов
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Спорт
Россия едет в Кельн за очередными медалями Подопечные Олега Знарка начнут выступление на чемпионате мира по хоккею матчем с командой Швеции
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь