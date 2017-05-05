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07:16 (мск), источник: Kazinform

Экс-главе Комитета геологии продлили арест до 6 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Алматинский районный суд № 2 продлил арест бывшему председателю Комитета геологии и недропользования МИР РК Базарбаю Нурабаеву до 6 июня. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе городского суда.

Источник: Kazinform

«Алматинский районный суд № 2 продлил арест бывшему председателю Комитета геологии и недропользования МИР РК Базарбаю Нурабаеву до 6 июня», — сообщила Ботагоз Баянова.

Напомним, Базарбай Нурабаев был взят под стражу 6 марта 2017 года. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, он был задержан с поличным при получении очередной части взятки в размере 20 тыс. долларов США от представителя ТОО «Акмола Голд» за оказание содействия в заключении контракта на государственное исследование недр. По версии следствия, Б. Нурабаев организовал масштабную преступную схему по получению взяток в особо крупных размерах на системной основе от предпринимателей за заключение контрактов на недропользование по всей территории Республики Казахстан.

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