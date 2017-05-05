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07:44 (мск), источник: Zakon.kz

Абаев высказался о новом графике работы астанчан

Скользящий график рабочего времени — один из способов разгрузить пробки.

Источник: Zakon.kz

В акимате Астаны озвучили новый график начала рабочего дня жителей города. Инициативу столичных властей в рамках проекта «Открытый диалог» на телеканале «Хабар» прокомментировал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает Zakon.kz.

«Скользящий график рабочего времени — один из способов разгрузить пробки. Если акимат города Астаны поменяет рабочее время не для всех учреждений, а для некоторых, с интервалом 10−15 минут, но это позволит нам стоять в пробках гораздо меньше, эффективность от этого вырастит. В конечном итоге выиграют жители нашей столицы», — сказал министр.

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Также Даурен Абаев призвал горожан поддержать начинание акимата города Астаны.

«Когда я был пресс-секретарем Президента, мы посетили очень много стран мира. Везде эта практика существует: в Токио, в Берлине. Я точно знаю, что рабочие в Голландии работают с 6 утра до трех дня. В три часа они заканчивают работу и у них целый день свободен», — заключил глава ведомства.

Отметим, уже с 1 июня может измениться график работы многих жителей столицы. Мера вводится для разгрузки дорог столицы в преддверии ЭКСПО-2017. Рекомендуется изменить график работы строительных организаций — с 09.00 на 07.00, коммунальных служб города совместно с организациями промышленного и производственного сектора — с 09.00 на 07.30, центров обслуживания населения совместно с финансовыми институтами — с 09.00 на 10.00, торгово-развлекательных организаций — с 10.00 на 10.30, а также национальных компаний — с 09.00 на 09.30. Также обязательному изменению графика работ подлежат республиканские органы управления, местные исполнительные органы — с 09.00 на 08.30, образовательные учреждения (колледжи и вузы) — с 08.00 на 10.00.

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