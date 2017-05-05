Абаев высказался о новом графике работы астанчан
Скользящий график рабочего времени — один из способов разгрузить пробки.
Скользящий график рабочего времени — один из способов разгрузить пробки.
В акимате Астаны озвучили новый график начала рабочего дня жителей города. Инициативу столичных властей в рамках проекта «Открытый диалог» на телеканале «Хабар» прокомментировал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает Zakon.kz.
«Скользящий график рабочего времени — один из способов разгрузить пробки. Если акимат города Астаны поменяет рабочее время не для всех учреждений, а для некоторых, с интервалом 10−15 минут, но это позволит нам стоять в пробках гораздо меньше, эффективность от этого вырастит. В конечном итоге выиграют жители нашей столицы», — сказал министр.
Также Даурен Абаев призвал горожан поддержать начинание акимата города Астаны.
«Когда я был
Отметим, уже с 1 июня может измениться график работы многих жителей столицы. Мера вводится для разгрузки дорог столицы в преддверии ЭКСПО-2017. Рекомендуется изменить график работы строительных организаций — с 09.00 на 07.00, коммунальных служб города совместно с организациями промышленного и производственного сектора — с 09.00 на 07.30, центров обслуживания населения совместно с финансовыми институтами — с 09.00 на 10.00,