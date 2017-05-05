Абаев высказался о новом графике работы астанчан

«Скользящий график рабочего времени — один из способов разгрузить пробки. Если акимат города Астаны поменяет рабочее время не для всех учреждений, а для некоторых, с интервалом 10−15 минут, но это позволит нам стоять в пробках гораздо меньше, эффективность от этого вырастит. В конечном итоге выиграют жители нашей столицы», — сказал министр.

Также Даурен Абаев призвал горожан поддержать начинание акимата города Астаны.

«Когда я был пресс-секретарем Президента, мы посетили очень много стран мира. Везде эта практика существует: в Токио, в Берлине. Я точно знаю, что рабочие в Голландии работают с 6 утра до трех дня. В три часа они заканчивают работу и у них целый день свободен», — заключил глава ведомства.