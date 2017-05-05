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09:16 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В США уточнили размер финансовой помощи Украине

Сенат США одобрил бюджет, который предусматривает выделение Украине $560 миллионов.

Источник: Telegraf.com.ua

В одобренном Сенатом США 4 мая проекте федерального бюджета предусмотрена финансовая помощь Украине в размере не менее 410 миллионов 456 тысяч долларов США, в том числе на оказание военной поддержки, следует из текста опубликованного проекта, передает Корреспондент. Из этих средств Пентагону предоставляется право израсходовать до 150 миллионов долларов на военные нужды Украины, в том числе на подготовку украинских военных, поставки техники, «летальных вооружений оборонного назначения».

Конгресс США одобрил финансовую помощь для Украины Ранее посольство Украины в США и украинские СМИ сообщили, что помощь Украине будет составлять не менее 560 миллионов долларов.

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