В США уточнили размер финансовой помощи Украине

В одобренном Сенатом США 4 мая проекте федерального бюджета предусмотрена финансовая помощь Украине в размере не менее 410 миллионов 456 тысяч долларов США, в том числе на оказание военной поддержки, следует из текста опубликованного проекта, передает Корреспондент. Из этих средств Пентагону предоставляется право израсходовать до 150 миллионов долларов на военные нужды Украины, в том числе на подготовку украинских военных, поставки техники, «летальных вооружений оборонного назначения».

Конгресс США одобрил финансовую помощь для Украины Ранее посольство Украины в США и украинские СМИ сообщили, что помощь Украине будет составлять не менее 560 миллионов долларов.