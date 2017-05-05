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08:09 (мск), источник: Newslab.ru

На центральной площади отрепетировали шествие в честь Дня Победы

В этом году количество техники, которая пройдет по центральной площади, увеличено. Кроме современных образцов, зрители смогут увидеть несколько исторических машин, которые ранее в торжествах участие не принимали.

В Красноярске прошла генеральная репетиция Дня Победы.

Вчера, 4 мая, вечером на площади Революции прошла генеральная репетиция праздничного шествия. Все улицы вокруг площади были перекрыты с 19:30, а открыли движение почти в 22:00, на полчаса позже, чем объявлялось. В репетиции приняли участие парадные расчеты силовых ведомств, учебных заведений и кадетских корпусов.

В этом году количество техники, которая пройдет по центральной площади, увеличено. Кроме современных образцов, зрители смогут увидеть несколько исторических машин, которые ранее в торжествах участие не принимали.

Также свою репетицию провели творческие коллективы, которые будут выступать на площади перед гостями и ветеранами. Из-за дождя и холодной погоды они тренировались без костюмов. Судя по репетиции, в этом году организаторы планируют показать зрителям несколько номеров.

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