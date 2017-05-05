Республиканцы в Конгрессе хотят урезать пенсию Обаме и другим экс-президентам

Источник: AP 2017

Законопроект соответствующего содержания будет внесен на рассмотрение Конгресса уже в текущем месяце. Сделать этот шаг собираются председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Джейсон Чаффетц (от штата Юта) и присоединившаяся к нему сенатор Джони Эрнст (от Айовы). Не больше 400 тыс. Как сообщила в четверг газета USA Today, разрабатываемый этими республиканцами законопроект предусматривает ежегодный лимит в размере $200 тыс. на выплату пенсии бывшим главам государства. Кроме того, документ устанавливает аналогичный лимит на покрываемые из федерального бюджета различные расходы экс-президентов, связанные прежде всего с содержанием штата помощников.

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Наконец, законопроект предписывает властям США сокращать эти выплаты экс-президентам, если дополнительные доходы последних превышают $400 тыс. в год. В таких случаях пенсии и выплаты на представительские расходы, в соответствии с законопроектом, предполагается урезать пропорционально дополнительным доходам. Поводом для подготовки законопроекта стали ставшие на днях достоянием гласности сведения о том, что Обама получит гонорар в размере $400 тыс. за предстоящее выступление с одной-единственной речью на конференции, которую организует крупная фирма с Уолл-стрит. Эта сумма примерно в семь раз превышает ежегодный доход средней американской семьи и равна ежегодному размеру жалования, которое Обама получал, находясь в Белом доме. Вторая попытка Чаффетца Чаффетц в 2016 году уже вносил в Конгресс практически идентичный описанному законопроект. Тот тогда получил двухпартийную поддержку и был единогласно принят и Палатой представителей, и Сенатом. Однако в отношении законопроекта в июле воспользовался своим правом вето демократ Обама. Он при этом выразил мнение, что, в случае обретения документом силы закона, могли бы возникнуть негативные «непредвиденные обстоятельства», а на бывших президентов легло бы «неоправданное (финансовое) бремя», вынуждающее, к примеру, увольнять помощников и срочно подыскивать гораздо менее дорогостоящие офисы.

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