Опрос: четверть французских избирателей не придет на второй тур выборов

Онлайновый опрос был проведен компанией в четверг среди 998 граждан Франции, обладающих избирательным правом.

В исследовании отмечается, что основную часть избирателей, намеревающихся проигнорировать выборы, составляет электорат политиков левой ориентации, потерпевших поражение в первом туре.

По данным Odoxa, прогнозируемый процент явки избирателей во втором туре выборов станет одним из самых низких за всю историю Пятой республики. В первом туре этот показатель составил около 78%.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.