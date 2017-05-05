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08:56 (мск), источник: РИА Новости

Опрос: четверть французских избирателей не придет на второй тур выборов

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Четверть французских избирателей воздержится от голосования во втором туре президентских выборов из-за отсутствия симпатии к обоим кандидатам — лидеру крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен и центристу Эммануэлю Макрону, свидетельствуют данные опроса компании Odoxa.

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Онлайновый опрос был проведен компанией в четверг среди 998 граждан Франции, обладающих избирательным правом.

В исследовании отмечается, что основную часть избирателей, намеревающихся проигнорировать выборы, составляет электорат политиков левой ориентации, потерпевших поражение в первом туре.

По данным Odoxa, прогнозируемый процент явки избирателей во втором туре выборов станет одним из самых низких за всю историю Пятой республики. В первом туре этот показатель составил около 78%.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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