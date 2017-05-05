Рустам Минниханов прилетел в Мюнхен
Президент Татарстана Рустам Минниханов прилетел в Мюнхен, где проведет два дня в рамках рабочего визита, об этом сообщает
Президент Татарстана Рустам Минниханов прилетел в Мюнхен, где проведет два дня в рамках рабочего визита, об этом сообщает
Минниханов побывает на заводе «Линде Инжиниринг», где презентуют, в частности, пилотную установку по производству синтетического газа и водорода, а также автомобили на водородном топливе.
В планах у президента РТ также посещение музейного центра BMW и встреча с