Рустам Минниханов прилетел в Мюнхен

Минниханов побывает на заводе «Линде Инжиниринг», где презентуют, в частности, пилотную установку по производству синтетического газа и водорода, а также автомобили на водородном топливе.

В планах у президента РТ также посещение музейного центра BMW и встреча с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером.