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10:22 (мск), источник: Prokazan.ru

Рустам Минниханов прилетел в Мюнхен

Президент Татарстана Рустам Минниханов прилетел в Мюнхен, где проведет два дня в рамках рабочего визита, об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.

Минниханов побывает на заводе «Линде Инжиниринг», где презентуют, в частности, пилотную установку по производству синтетического газа и водорода, а также автомобили на водородном топливе.

В планах у президента РТ также посещение музейного центра BMW и встреча с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером.

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