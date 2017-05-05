Исекешев запустил проект Smile Astana
Проект Smile Astana — идея главы города, направленный на создание образа счастливого человека, реализацию которого аким доверил молодежи столицы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт столичного акимата.
Проект Smile Astana — идея главы города, направленный на создание образа счастливого человека, реализацию которого аким доверил молодежи столицы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт столичного акимата.
«Давайте запустим проект Smile Astana и сделаем свод правил жителей Астаны. Давайте все мы начнем улыбаться друг другу, окружающим, помогать старикам, пропускать в очереди пожилых, беременных и быть вежливыми», — призвал Асет Исекешев, обращаясь к представителям молодежных организаций.
В столице стартовал новый культурный тренд, направленный на создание образа добрых и улыбчивых, отзывчивых и приветливых людей. В рамках проекта планируется проведение ряда
Также на улицах города, в общественных местах и городском транспорте будут организованы импровизированные шоу, представители молодежных организаций будут раздавать жителям и гостям столицы смайлы, население города будут развлекать ростовые куклы. В социальных сетях планируется запуск ряда позитивных постов под хэштегами #ақжарқынастана, #smileastana. В
На улицах города появятся тизеры и билборды со смайлами, вызывающими позитивное настроение горожан. Будет поощрен и отмечен добрый поступок каждого жителя столицы.