Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Кадыров получил тяжелую травму
Генпрокуратуру попросили проверить назначение сына вице-премьера
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео)
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Филипп Неполиткорректный: скандальные высказывания принцаГерцог Эдинбургский известен своими неосторожными и часто весьма неполиткорректными замечаниями.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Мозякин, Панарин и Капризов вошли в состав сборной России на ЧМ
13 звезд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
22По миру прошел Первомай
12Бал Met Gala 2017
9Юбилей Корейской народной армии
09:05 (мск), источник: Newtimes.kz

Исекешев запустил проект Smile Astana

Проект Smile Astana — идея главы города, направленный на создание образа счастливого человека, реализацию которого аким доверил молодежи столицы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Источник: Newtimes.kz

«Давайте запустим проект Smile Astana и сделаем свод правил жителей Астаны. Давайте все мы начнем улыбаться друг другу, окружающим, помогать старикам, пропускать в очереди пожилых, беременных и быть вежливыми», — призвал Асет Исекешев, обращаясь к представителям молодежных организаций.

Читайте также
Абаев высказался о новом графике работы астанчан

В столице стартовал новый культурный тренд, направленный на создание образа добрых и улыбчивых, отзывчивых и приветливых людей. В рамках проекта планируется проведение ряда культурно-развлекательных акций, молодежных флешмобов и позитивных мероприятий. Кроме того, в городе будет объявлен конкурс на самое счастливое лицо/красивую улыбку.

Также на улицах города, в общественных местах и городском транспорте будут организованы импровизированные шоу, представители молодежных организаций будут раздавать жителям и гостям столицы смайлы, население города будут развлекать ростовые куклы. В социальных сетях планируется запуск ряда позитивных постов под хэштегами #ақжарқынастана, #smileastana. В торгово-развлекательных центрах, в сфере услуг и сервиса, а также производственном секторе появятся новые бренды, привлекающие внимание миллионов горожан.

На улицах города появятся тизеры и билборды со смайлами, вызывающими позитивное настроение горожан. Будет поощрен и отмечен добрый поступок каждого жителя столицы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
13,5 млн тенге получил аэропорт Астаны за авиационный инцидент
СМИ: Пентагон признал, что авиация ударила по мечети в Сирии
«Известия»: лекарства по рецепту могут стать бесплатными
СМИ: о чем умолчало правительство в отчете о майских указах
«Манчестер Юнайтед» победил в полуфинальном матче Лиги Европы
Мировые цены на нефть продолжили снижение
Республиканцы хотят урезать пенсию Обаме
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Спорт
Россия едет в Кельн за очередными медалями Подопечные Олега Знарка начнут выступление на чемпионате мира по хоккею матчем с командой Швеции
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
Московские новостройки подешевели на 7,6%
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь