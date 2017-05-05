Исекешев запустил проект Smile Astana

В столице стартовал новый культурный тренд, направленный на создание образа добрых и улыбчивых, отзывчивых и приветливых людей. В рамках проекта планируется проведение ряда культурно-развлекательных акций, молодежных флешмобов и позитивных мероприятий. Кроме того, в городе будет объявлен конкурс на самое счастливое лицо/красивую улыбку.



Также на улицах города, в общественных местах и городском транспорте будут организованы импровизированные шоу, представители молодежных организаций будут раздавать жителям и гостям столицы смайлы, население города будут развлекать ростовые куклы. В социальных сетях планируется запуск ряда позитивных постов под хэштегами #ақжарқынастана, #smileastana. В торгово-развлекательных центрах, в сфере услуг и сервиса, а также производственном секторе появятся новые бренды, привлекающие внимание миллионов горожан.



На улицах города появятся тизеры и билборды со смайлами, вызывающими позитивное настроение горожан. Будет поощрен и отмечен добрый поступок каждого жителя столицы.