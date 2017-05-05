Дмитрий Лобыня возглавил комитет по рекламе мэрии Новосибирска

Как сообщают «Новосибирские новости», с пятого мая Дмитрий Лобыня будет отвечать за размещение рекламных и информационных конструкций в Новосибирске. Его уже представили сотрудникам администрации.

Ранее этот пост возглавлял Сергей Мурзинцев, который 12 апреля ушел по собственному желанию.

Дмитрий Лобыня родился в городе Томск-7. У него два высших образования по специальности «Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт». С 2010 года он участвовал в выборах в городской совет и Законодательное собрание Новосибирской области. Является членом КПРФ. Входил в состав сборной России, является Чемпионом России по толканию ядра.