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09:14 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Дмитрий Лобыня возглавил комитет по рекламе мэрии Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 5 мая, ФедералПресс. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил нового председателя комитета по рекламе и информации мэрии Новосибирска. Им станет известный бизнесмен, политик и чемпион по толканию ядра Дмитрий Лобыня.

Как сообщают «Новосибирские новости», с пятого мая Дмитрий Лобыня будет отвечать за размещение рекламных и информационных конструкций в Новосибирске. Его уже представили сотрудникам администрации.

Ранее этот пост возглавлял Сергей Мурзинцев, который 12 апреля ушел по собственному желанию.

Дмитрий Лобыня родился в городе Томск-7. У него два высших образования по специальности «Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт». С 2010 года он участвовал в выборах в городской совет и Законодательное собрание Новосибирской области. Является членом КПРФ. Входил в состав сборной России, является Чемпионом России по толканию ядра.

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