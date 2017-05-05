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09:21 (мск), источник: БЕЛТА

Шуневич прокомментировал ситуацию в Кричевском РОВД

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич прокомментировал БЕЛТА ситуацию в Кричевском РОВД.

Источник: БЕЛТА

«Министерством внутренних дел Беларуси закончена служебная проверка. В результате нами установлено нарушение дисциплины и ведомственных нормативных актов как со стороны руководителя райотдела, так и со стороны жалобщика, который является фигурантом этой проверки, — проинформировал министр. — В результате оба привлечены к дисциплинарной ответственности».

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Кроме того, назначена еще одна служебная проверка по факту распространения информации в СМИ с нарушениями требований внутренних нормативно-правовых актов МВД.

С учетом наличия у жалобщика действующего дисциплинарного взыскания, он может быть уволен из органов внутренних дел за дискредитацию милиции, если по результатам проверки будет доказана его вина.

«Сама ситуация взята на контроль, материалы первой проверки выделены в отдельное производство и направлены в подразделение Следственного комитета для дачи правовой оценки», — отметил Игорь Шуневич.

По его словам, общий морально-психологический климат в Кричевском РОВД достаточно спокойный, уравновешенный и рабочий. «Ситуация локализована», — резюмировал министр.

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