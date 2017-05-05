Поклонская за один рабочий день приняла 228 граждан, побив личный рекорд

«Приём начался в 10 утра и закончился только что. Всего 228 человек, не считая письменных обращений, авторы которых не дождались своей очереди. Для меня это своеобразный рекорд. С одной стороны, такое доверие приятно, с другой — это показатель работы местных властей и правоохранителей», — заявила Поклонская.

Согласно ее словам, в среднем на каждый прием к ней приходят от 60 до 100 человек.

Депутат подчеркнула, что большинство вопросов, с которыми приходят граждане можно решить на муниципальном уровне, но обычно «придать ускорения» получается только сверху.

Напомним, что 4 мая в Евпатории заработала первая общественная приёмная Поклонской.