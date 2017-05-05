Поклонская за один рабочий день приняла 228 граждан, побив личный рекорд
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская выслушала за один рабочий день 228 человек, тем самым побив собственный рекорд по приему граждан, передает Крыминформ.
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская выслушала за один рабочий день 228 человек, тем самым побив собственный рекорд по приему граждан, передает Крыминформ.
«Приём начался в 10 утра и закончился только что. Всего 228 человек, не считая письменных обращений, авторы которых не дождались своей очереди. Для меня это своеобразный рекорд. С одной стороны, такое доверие приятно, с другой — это показатель работы местных властей и правоохранителей», — заявила Поклонская.
Согласно ее словам, в среднем на каждый прием к ней приходят от 60 до 100 человек.
Депутат подчеркнула, что большинство вопросов, с которыми приходят граждане можно решить на муниципальном уровне, но обычно «придать ускорения» получается только сверху.
Напомним, что 4 мая в Евпатории заработала первая общественная приёмная Поклонской.