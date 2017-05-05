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09:53 (мск), источник: РБК

Ким Чен Ын призвал армию КНДР быть готовой «разорвать хребет врага»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил военные отряды на двух островах у юго-западной границы КНДР, заявив, что Пхеньян рассматривает возможность удара по Южной Корее, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (KCNA).

Источник: Reuters

В ходе своего визита, как замечает издание, политик осмотрел со своего наблюдательного поста южнокорейский остров Ёнпхён, а также выслушал доклад директора артиллерийского бюро Северной Кореи Пака Чон Чона «о недавних передвижениях врага».

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«Защищающая юго-западный фронт» элитная артиллерийская группа КНДР, как заявил на это Ким Чен Ын, «должна быть очень внимательной» и готовой «разорвать хребет врага», если ей прикажут это сделать, приводит слова северокорейского лидера KCNA.

На юго-западной границе Северной Кореи, как передает Центральное телеграфное агентство, глава КНДР также посетил места стрельб и убежищ, познакомившись с «боевой готовностью» страны.

Кроме того, Ким Чен Ын, как пишет KCNA, обошел военные казармы на островах, посетил столовую и побывал в «недавно построенных овощных теплицах и конюшнях».

По информации неназванного источника Yonhap, известно, что КНДР развертывает на двух островах у границы страны с Южной Кореей «несколько ракетных установок и артиллерийских орудий»
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В частности, на острове Му, который посетил Ким Чен Ын, как уточнил собеседник агентства, находится артиллерийская установка, из которой в 2010 году был произведен запуск по острову Ёнпхён в Южной Корее.

Ранее, в мае, на Корейском полуострове начались военные учения, участие в которых приняли американские стратегические бомбардировщики.

В КНДР, в свою очередь, эти маневры военных самолетов США назвали толчком к грани ядерной войны. Об американских учениях Пхеньян также отозвался как о «безрассудной военной провокации».

Прежде в Южной Корее также была частично развернута система ПРО THAAD. Как заявляли тогда американские военные, она находилась в полной готовности «сбивать ракеты Северной Кореи».

Комментарии
1
Иван Петров
Первый раз слышу выражение "разорвать хребет".
Может всё-таки "сломать хребет"?
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