Ким Чен Ын призвал армию КНДР быть готовой «разорвать хребет врага»
Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил военные отряды на двух островах у
Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил военные отряды на двух островах у
В ходе своего визита, как замечает издание, политик осмотрел со своего наблюдательного поста южнокорейский остров Ёнпхён, а также выслушал доклад директора артиллерийского бюро Северной Кореи Пака Чон Чона «о недавних передвижениях врага».
«Защищающая
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Кроме того, Ким Чен Ын, как пишет KCNA, обошел военные казармы на островах, посетил столовую и побывал в «недавно построенных овощных теплицах и конюшнях».
В частности, на острове Му, который посетил Ким Чен Ын, как уточнил собеседник агентства, находится артиллерийская установка, из которой в 2010 году был произведен запуск по острову Ёнпхён в Южной Корее.
Ранее, в мае, на Корейском полуострове начались военные учения, участие в которых приняли американские стратегические бомбардировщики.
В КНДР, в свою очередь, эти маневры военных самолетов США назвали толчком к грани ядерной войны. Об американских учениях Пхеньян также отозвался как о «безрассудной военной провокации».
Прежде в Южной Корее также была частично развернута система ПРО THAAD. Как заявляли тогда американские военные, она находилась в полной готовности «сбивать ракеты Северной Кореи».
Может всё-таки "сломать хребет"?