Ким Чен Ын призвал армию КНДР быть готовой «разорвать хребет врага»

В ходе своего визита, как замечает издание, политик осмотрел со своего наблюдательного поста южнокорейский остров Ёнпхён, а также выслушал доклад директора артиллерийского бюро Северной Кореи Пака Чон Чона «о недавних передвижениях врага».

В КНДР назвали учения США в Южной Корее толчком к ядерной войне

«Защищающая юго-западный фронт» элитная артиллерийская группа КНДР, как заявил на это Ким Чен Ын, «должна быть очень внимательной» и готовой «разорвать хребет врага», если ей прикажут это сделать, приводит слова северокорейского лидера KCNA.

На юго-западной границе Северной Кореи, как передает Центральное телеграфное агентство, глава КНДР также посетил места стрельб и убежищ, познакомившись с «боевой готовностью» страны.

Кроме того, Ким Чен Ын, как пишет KCNA, обошел военные казармы на островах, посетил столовую и побывал в «недавно построенных овощных теплицах и конюшнях».

