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09:52 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Евродепутаты выдвинули Порошенко требование по е-декларации

Соответствующее письмо подписали 20 депутатов и направили его на имя Президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера парламента Андрей Парубия.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Депутаты Европарламента, которые являются участниками неформальной группы «Друзья европейской Украины», призвали украинскую власть отменить электронное декларирование для общественных активистов, занимающихся противодействием коррупции. Об этом сообщает Центр информации о правах человека.

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Соответствующее письмо подписали 20 депутатов и направили его на имя Президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера парламента Андрей Парубия.

Среди подписантов письма — Петрас Ауштревичус, Ребекка Хармс, Анна Фотыга, Павел Свобода и другие депутаты.

«Мы убеждены, что эти нововведения, которые сейчас возложены на представителей неправительственных организаций, занимающихся противодействием коррупции, с требованием публиковать декларации об их доходах — это ненужный, беспрецедентный и дискриминационный шаг», — отмечают евродепутаты в письме.

Европарламентарии считают, что принятие законодательных изменений «проявлением давления на тех общественных активистов, которые неутомимо выполняют чрезвычайно ценную работу по разоблачению и сообщению о случаях коррупции в Украине».

Следовательно, подписанты письма призывают срочно пересмотреть принятые законодательные изменения относительно э-декларирования и засвидетельствовать, что усилия власти Украины в борьбе с коррупцией является «искренними и серьезными».

Ранее сообщалось, что более 200 деклараций сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и военных прокуратур исчезли из реестра НАПК после возобновления его работы. В ведомстве объяснили, что декларации ряда должностных лиц были изъяты на основании соответствующего решения о применении специальных мер обеспечения безопасности.

Комментарии
1
Андрей Гаряжа
Смеху подобно! Неужели эти европодписанты сами не понимают, какую чушь несут и как дискредитируют "борцов с коррупцией"?
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