Канду: У нас есть необходимое количество голосов и без ЛП

По словам Канду, Кодекс о выборах может быть изменен до сентября, но только после того, как законопроекты, предусматривающие изменения избирательной системы, будут рассмотрены Венецианской комиссией. Кроме того, председатель парламента утверждает, что есть парламентское большинство, готовое голосовать за изменение системы выборов, и без депутатов от Либеральной партии.

«Сегодня у нас есть достаточное количество голосов для утверждения одномандатной системы голосования и без коллег из Либеральной партии. Это чтобы никто не говорил, что есть какая-либо связь с уголовными делами. Но мы не изменим избирательную систему, пока не получим ответ Венецианской комиссии», — сказал Канду.

Спикер считает, что изменение избирательного кодекса должно быть сделано в кратчайшие сроки.

«Мы должны принять некоторые решения в строгих временных рамках, по крайней мере за год до следующих парламентских выборов, чтобы все представители политического класса готовились в соответствии с новой системой. Это рекомендует Совет Европы. Если следующие выборы будут проведены в конце октября, ноябре или в начале декабря 2018 года, мы должны внести изменения в Кодекс о выборах, утвердив новую систему, не позднее сентября текущего года», — уточнил Адриан Канду.

С 9 по 11 мая в Кишиневе с рабочим визитом будет находиться группа экспертов Венецианской комиссии, а в середине июня будет заседание Венецианской комиссии, на котором будет утверждено заключение о двух законопроектах, касающихся изменения избирательной системы в Республике Молдова.