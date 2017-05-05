Назаров назначил исполняющим обязанности главы Минстроя Шикалова, а не Масана

Стало известно, кто временно возглавит Министерство строительства и ЖКК Омской области после отставки Александра Бирюкова. Вопреки ожиданиям, исполняющим обязанности главы ведомства назначен не опытный финансист Богдан Масан, а Дмитрий Шикалов.

Такое распоряжение губернатор Виктор Назаров подписал вчера, 4 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Юлия Соколенко.

Юлия Соколенко, пресс-секретарь губернатора Омской области:

— Исполняющим обязанности министра строительства и жилищно-коммунального комплекса назначен Дмитрий Шикалов.

Отметим, что Александр Бирюков уволился из облправительства 3 мая. Министр строительства и ЖКК Омской области ушел на пенсию.

Напомним, что с Дмитрием Шикаловым вышла странная история. Он работал заместителем министра ЖКК и строительства Омской области, но был уволен 19 января 2016 года за срыв программы капремонта.

В этой должности он проработал чуть более двух лет, а назначен на нее был на тот момент и. о. председателя правительства Омской области Юрием Гамбургом, когда министром строительства и ЖКК региона был Станислав Гребенщиков.

Проработав некоторое время в «ссылке» в администрации Кировского округа Омска, Шикалов вновь вернулся в облправительство в качестве замминистра строительства и ЖКК в августе 2016 года.

Добавим, ранее сообщалось, что ведомство временно возглавит замминистра по финансам Богдан Масан.