Назаров назначил исполняющим обязанности главы Минстроя Шикалова, а не Масана
Распоряжение об этом подписано вчера, 4 мая.
Распоряжение об этом подписано вчера, 4 мая.
Стало известно, кто временно возглавит Министерство строительства и ЖКК Омской области после отставки Александра Бирюкова. Вопреки ожиданиям, исполняющим обязанности главы ведомства назначен не опытный финансист Богдан Масан, а Дмитрий Шикалов.
Такое распоряжение губернатор Виктор Назаров подписал вчера, 4 мая. Об этом сообщила
Юлия Соколенко,
— Исполняющим обязанности министра строительства и
Отметим, что Александр Бирюков уволился из облправительства 3 мая. Министр строительства и ЖКК Омской области ушел на пенсию.
Напомним, что с Дмитрием Шикаловым вышла странная история. Он работал заместителем министра ЖКК и строительства Омской области, но был уволен 19 января 2016 года за срыв программы капремонта.
В этой должности он проработал чуть более двух лет, а назначен на нее был на тот момент и. о. председателя правительства Омской области Юрием Гамбургом, когда министром строительства и ЖКК региона был Станислав Гребенщиков.
Проработав некоторое время в «ссылке» в администрации Кировского округа Омска, Шикалов вновь вернулся в облправительство в качестве замминистра строительства и ЖКК в августе 2016 года.
Добавим, ранее сообщалось, что ведомство временно возглавит замминистра по финансам Богдан Масан.