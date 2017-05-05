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10:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Жители Совгавани хотят обратиться к президенту РФ за защитой от угольного вторжения

Они требуют запретить перевалку угля в своем родном городе в частности и вблизи любых населенных пунктов вообще.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 5 мая, AmurMedia.

Жители порта Советская Гавань в Хабаровском крае пишут письмо на имя президента РФ и высших должностных лиц ДФО и региона с требованием защитить их право на охрану природных ресурсов и возможность жить в экологически чистом районе. Для этого надо запретить перевалку угля в заливе Советская Гавань, сообщил корр. ИА AmurMedia член инициативной группы «Нет углю в Советско-Гаванском районе!» Сергей Вехов.

— Мы опрашивали горожан по поводу перевалки угля в нашем районе до митинга 29 апреля и после него. Эти ответы сложились в общую протестную петицию с главным требованием запретить любой вид перевалки угля в наших бухтах. Под ним подписались 11 275 человек, — сообщил Сергей Вехов. — Для нас нет разницы, открытая или закрытая перевалка, так как в любом случае это удар по экологии, а значит, и по жителям. Достаточно посмотреть, во что превратилась жизнь в Ванино. Мы хотим в своем родном доме нормально жить и работать, детей здоровых растить.

На простой констатации протеста жители Совгавани останавливаться не хотят. Сейчас составляется письмо, к которому будет приложена петиция-резолюция, и это письмо члены инициативной группы планируют направить на имя президента РФ, полпреда президента в ДФО, губернатора Хабаровского края, а также в Госдуму и Закдуму.

— Мы надеемся, что в Год экологии наша инициатива поможет и другим россиянам, попавшим в подобную ситуацию. Как нам сообщили выступавшие на митинге депутаты, в Госдуму как раз был внесен законопроект, запрещающий перевалку угля вблизи населенных пунктов, и возможно, таким образом мы ускорим его принятие, — сказал Сергей Вехов.

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