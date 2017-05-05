Косачев предложил Европе сравнить празднование 9 мая в Киеве и в Крыму

Сенатор отметил, что текст документа еще не размещен на официальной странице СЕ, но согласно сообщениям СМИ, в нем содержится требование создать в Крыму «безопасную и благоприятную среду для местных и международных СМИ, правозащитников и НКО, позволяющую выражать любые мнения и взгляды без дискриминации».

Описание реальной ситуации в крымском докладе «гипертрофированно ухудшено», считает Косачев, «хотя нет пределов для совершенства, в том числе в области прав человека».

«Проблемы есть везде — и в Крыму, и в других субъектах Российской Федерации, равно как и во всех остальных 46 государствах Совета Европы. Но только в одном из них нарушение прав человека поставлено на поток в ранге государственной политики. Это Украина», — заявил он, подчеркнув, что там «жестко преследуется инакомыслие, запрещаются партии, общественные организации и СМИ, людям не дают говорить на родном языке и чтить свою историю».