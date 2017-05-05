Косачев предложил Европе сравнить празднование 9 мая в Киеве и в Крыму

Сенатор отметил, что текст документа еще не размещен на официальной странице СЕ, но согласно сообщениям СМИ, в нем содержится требование создать в Крыму «безопасную и благоприятную среду для местных и международных СМИ, правозащитников и НКО, позволяющую выражать любые мнения и взгляды без дискриминации».
Описание реальной ситуации в крымском докладе «гипертрофированно ухудшено», считает Косачев, «хотя нет пределов для совершенства, в том числе в области прав человека».
«Проблемы есть везде — и в Крыму, и в других субъектах Российской Федерации, равно как и во всех остальных 46 государствах Совета Европы. Но только в одном из них нарушение прав человека поставлено на поток в ранге государственной политики. Это Украина», — заявил он, подчеркнув, что там «жестко преследуется инакомыслие, запрещаются партии, общественные организации и СМИ, людям не дают говорить на родном языке и чтить свою историю».
Совет Европы! Вы не приезжаете в Крым, предпочитая судить о ситуации там по вторичным и конъюнктурным источникам», — написал сенатор и предложил представителям Страсбурга посетить полуостров «хотя бы сейчас, накануне 9 мая, и собственно в День Победы над нацизмом». «Посмотрите, что в столичном Киеве будут творить с ветеранами Советской Армии, сражавшейся с Гитлером, а также с их современными последователями.
член Совета Федерации Константин Косачёв
«И либо вам станет мучительно стыдно за предвзятость и двойные стандарты. Либо не станет. Но тогда вы просто не нужны», — заключил он.