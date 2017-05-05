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11:06 (мск), источник: ИА REGNUM

ГД уточнит градостроительную деятельность в свободном порту Владивосток

Законопроект внесен в Госдуму.

Источник: Reuters

Законопроект, направленный на увеличение инвестиций в свободный порт Владивосток, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 мая. Предлагается прописать перераспределение полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ.

В правительстве обратили внимание на то, что статьей 28 федерального закона «О свободном порте Владивосток» введено специальное правовое регулирование в сфере градостроительной деятельности, осуществляемой на территории свободного порта Владивосток. Ряд полномочий в этой сфере на территории свободного порта осуществляется органами местного самоуправления муниципального района или городского округа. При этом в федеральном законе «О свободном порте Владивосток» не содержится упоминания о возможности осуществления указанных полномочий органами исполнительной власти региона либо отсылочных норм к положениям статьи 8 2 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с которой полномочия органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта РФ в области градостроительной деятельности могут быть перераспределены между ними в порядке, предусмотренном частью I 2 статьи 17 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Принятие закона будет способствовать созданию благоприятной среды для привлечения инвестиций в объекты капитального строительства на территории свободного порта Владивосток и обеспечения стабильности осуществления публичными институтами полномочий, отмечают авторы.

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