Владивостокский депутат рассказал о беседе в полиции — по заявлению губернатора Приморья

Депутат Думы Владивостока Юрий Кучин рассказал на своей странице в Facebook, как прошла беседа с правоохранительными органами; отметим, что его вызвали на беседу по заявлению губернатора края Владимира Миклушевского, сообщает корреспондент РИА VladNews. Вопросы у главы региона возникли к шествию 1 мая: члены КПРФ прошли по улицам приморской столицы с плакатами, изображавшими губернатора Приморья, некоторых региональных чиновников, связанных со строительством отелей Hyatt, а также президента и премьер-министра страны.

В ходе беседы в полиции Юрий Кучин пояснил: — На демонстрации действительно присутствовал, и нёс плакат с лицом человека, похожего на Путина, и с надписью «Жулик главный». Я пояснил, что этот термин «жулик» оскорблением не является. Это моё оценочное суждение данной личности. На митинге этим плакатом я выразил свою гражданскую позицию по отношению к данным личностям, в соответствии со статьями Конституции 29 и 31. Каждый гражданин РФ имеет право на свободу мысли, свободу слова и свободу собраний. Вместе с тем, отметил депутат гордумы, «слово «жулик» является примерным синонимом слов «плут», «обманщик» или «нечестный человек».

Что касается личности главы региона, Юрий Кучин объяснил свое мнение правоохранительным органам, перечислив «попытки запретить народные митинги против Глонасса (система “ЭРА-ГЛОНАСС” — прим. ред.) 19 февраля и против коррупции 26 марта». Кроме того, отметил Кучин, особого внимания заслуживает ситуация вокруг отелей Hyatt, а также новогодняя неурядица с местом отдыха главы региона. «Готов свою точку зрения доказывать аргументами,» — резюмировал депутат.

Как отметил Юрий Кучин, в полицию поступила жалоба от губернатора Приморья Владимира Миклушевского о том, что его оклеветали. Глава региона настаивает, чтобы участников митинга осудили по статье 128.1 УК РФ (клевета).

Напомним, 1 мая во Владивостоке прошла протестная демонстрация. Шествие участников началось в 11 часов 30 минут от остановки «Дальзавод». Владивостокцы выразили свой протест действующей власти совместно с КПРФ. В руках протестующие несли плакаты со смелыми лозунгами, главными из которых были слова об отставке губернатора Владимира Миклушевского и председателя правительства Дмитрия Медведева.