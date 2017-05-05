Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты
СМИ: Киев погасил задолженность перед Россией
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео)
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Мозякин, Панарин и Капризов вошли в состав сборной России на ЧМ
13 звезд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
22По миру прошел Первомай
11Подготовка техники к Параду Победы
9Юбилей Корейской народной армии
11:14 (мск), источник: VLADNEWS

Владивостокский депутат рассказал о беседе в полиции — по заявлению губернатора Приморья

Владимир Миклушевский добивается наказания для участников демонстрации по статье «Клевета».

Источник: VLADNEWS

Депутат Думы Владивостока Юрий Кучин рассказал на своей странице в Facebook, как прошла беседа с правоохранительными органами; отметим, что его вызвали на беседу по заявлению губернатора края Владимира Миклушевского, сообщает корреспондент РИА VladNews. Вопросы у главы региона возникли к шествию 1 мая: члены КПРФ прошли по улицам приморской столицы с плакатами, изображавшими губернатора Приморья, некоторых региональных чиновников, связанных со строительством отелей Hyatt, а также президента и премьер-министра страны.

В ходе беседы в полиции Юрий Кучин пояснил: — На демонстрации действительно присутствовал, и нёс плакат с лицом человека, похожего на Путина, и с надписью «Жулик главный». Я пояснил, что этот термин «жулик» оскорблением не является. Это моё оценочное суждение данной личности. На митинге этим плакатом я выразил свою гражданскую позицию по отношению к данным личностям, в соответствии со статьями Конституции 29 и 31. Каждый гражданин РФ имеет право на свободу мысли, свободу слова и свободу собраний. Вместе с тем, отметил депутат гордумы, «слово «жулик» является примерным синонимом слов «плут», «обманщик» или «нечестный человек».

Что касается личности главы региона, Юрий Кучин объяснил свое мнение правоохранительным органам, перечислив «попытки запретить народные митинги против Глонасса (система “ЭРА-ГЛОНАСС” — прим. ред.) 19 февраля и против коррупции 26 марта». Кроме того, отметил Кучин, особого внимания заслуживает ситуация вокруг отелей Hyatt, а также новогодняя неурядица с местом отдыха главы региона. «Готов свою точку зрения доказывать аргументами,» — резюмировал депутат.

Как отметил Юрий Кучин, в полицию поступила жалоба от губернатора Приморья Владимира Миклушевского о том, что его оклеветали. Глава региона настаивает, чтобы участников митинга осудили по статье 128.1 УК РФ (клевета).

Напомним, 1 мая во Владивостоке прошла протестная демонстрация. Шествие участников началось в 11 часов 30 минут от остановки «Дальзавод». Владивостокцы выразили свой протест действующей власти совместно с КПРФ. В руках протестующие несли плакаты со смелыми лозунгами, главными из которых были слова об отставке губернатора Владимира Миклушевского и председателя правительства Дмитрия Медведева.

Комментарии
1
tkdv
Он Вам не Миклуха
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Юные яхтсмены Владивостока открыли парусный сезон
Китайский самолет-конкурент Boeing совершил первый полет
Чемпионат мира: хоккеисты РФ идут за первым золотом за три года
СМИ: о чем умолчало правительство в отчете о майских указах
Генпрокурор РФ Юрий Чайка отчитался о доходах за 2016 год
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
В Госдуму внесен проект о запрете СМИ писать о самоубийствах
«Игра престолов» помогла валюте Исландии вырасти
Спорт
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею В пятницу в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд элитного дивизиона мирового хоккея сыграют с 5 по 21 мая
Авто
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение! Мы выбрали интересные знаки со всего мира. Сможете ли вы их узнать?
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности Журналисты и поклонники уверены, что телеведущая находится в интересном положении.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь