Оппозиционер Алексей Навальный открывает приемную во Владивостоке

Как сообщил корреспонденту агентства руководитель предвыборного штаба оппозиционера Леонид Волков, его открытие состоится 15 мая.

Сейчас, по информации ИА «Дейта», некие «поддержанты» Навального в Приморье заняты поиском подходящего для штаба помещения в районе улицы Светланской.

Напомним, три месяца назад Навальный открыл свою общественную приемную на другом конце страны, в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Тогда, в начале февраля 2017 года в соцсетях публиковались десятки фотографий очереди из волонтеров, которые выстроилась, чтобы попасть в штаб, где выступал Навальный. Представитель оппозиционера Леонид Волков сообщил, что Навальный планирует собрать в Петербурге и Ленобласти 20 тысяч подписей в свою поддержку в качестве кандидата в президенты России.

Тогда же депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал от генеральной прокуратуры закрыть предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального. По мнению депутата, Навальный при наличии судимости не имеет никакого права претендовать на участие в выборах любого уровня.

Василий Буслаев.