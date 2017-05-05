Большая часть чиновников в Ростовской области — женщины

Однако только в пяти районах области у руководства находятся женщины.

4334 чиновников трудится в муниципальных районах, а 4002 — в городских округах. Меньше всего чиновников, 233 человека, работает в городских поселениях.

Около трети чиновников имеют возраст 30−40 лет, еще треть — 40−50 лет. Чуть меньше, 2352 человек, относят к возрастной группе от 50−59 лет, пенсионеров у муниципальной власти Дона 385, а молодежи до 25 лет — 406.

Практически все чиновники, а именно 10293 человека, имеют высшее образование, а у 38 — только среднее. Общая численность работников государственных органов и органов местного самоуправления по данным на апрель текущего года составляет 57,1 тыс человек.