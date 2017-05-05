В парламент может попасть депутат, находящийся под следствием

Решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК. Олару войдет в парламент вместо Лилианы Палихович, подавшей в отставку в конце прошлой недели.

В настоящее время Николай Олару проходит по уголовному делу об отчуждении 30 га земли, принадлежащей Национальному колледжу виноградарства и виноделия в Ставченах. По тому же делу проходит и бывший министр сельского хозяйства Эдуард Грама. Первоначально Олару был арестован, а затем помещен под домашний арест.

Конституционный суд должен принять решение о признании мандата Олару действительным или недействительным.