В парламент может попасть депутат, находящийся под следствием
Центральная избирательная комиссия предложила Конституционному суду утвердить мандат депутата
Центральная избирательная комиссия предложила Конституционному суду утвердить мандат депутата
Решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК. Олару войдет в парламент вместо Лилианы Палихович, подавшей в отставку в конце прошлой недели.
В настоящее время Николай Олару проходит по уголовному делу об отчуждении 30 га земли, принадлежащей Национальному колледжу виноградарства и виноделия в Ставченах. По тому же делу проходит и бывший министр сельского хозяйства Эдуард Грама. Первоначально Олару был арестован, а затем помещен под домашний арест.
Конституционный суд должен принять решение о признании мандата Олару действительным или недействительным.