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11:44 (мск), источник: Noi.md

В парламент может попасть депутат, находящийся под следствием

Центральная избирательная комиссия предложила Конституционному суду утвердить мандат депутата либерал-демократа Николая Олару, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

Решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК. Олару войдет в парламент вместо Лилианы Палихович, подавшей в отставку в конце прошлой недели.

В настоящее время Николай Олару проходит по уголовному делу об отчуждении 30 га земли, принадлежащей Национальному колледжу виноградарства и виноделия в Ставченах. По тому же делу проходит и бывший министр сельского хозяйства Эдуард Грама. Первоначально Олару был арестован, а затем помещен под домашний арест.

Конституционный суд должен принять решение о признании мандата Олару действительным или недействительным.

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