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11:34 (мск), источник: ТАСС

СК объявил в международный розыск экс-губернатора Челябинской области

Следствие просит заочного ареста для Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток на 26 млн рублей.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит заочно арестовать бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток на 26 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.

«Несмотря на то, что следствие в полной мере владеет информацией о том, что Юревич находится на лечении, следователь вышел в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с объявлением его в международный розыск», — сказал адвокат, отметив, что судебное заседание по этому вопросу состоится 12 мая в Ленинском суде Екатеринбурга.

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Трунов подчеркнул, что его подзащитный не скрывался и не скрывается от следствия. Кроме того, отметил адвокат, следователям была предоставлена вся информация о местонахождении Юревича и тех уважительных причинах неявки его к следователю. Защитник добавил, что экс-чиновник находится на лечении в Лондоне, и врачи не позволяют ему в настоящее время перелеты. «Мы предоставили следователю документ от врача в Лондоне, в котором, в том числе говорится, что Юревич в настоящее время проходит необходимое обследование у онкогематолога», — сказал ранее ТАСС адвокат.

Следователями четвертого следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) ГСУ СК России Михаилу Юревичу предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Подстрекательство к клевете»). Как считает следствие, экс-губернатор систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Кроме того, Юревич, по версии следователей, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, но в состав Госдумы нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).

Коррупционный скандал в сфере здравоохранения в Челябинской области разгорелся в конце октября 2012 года. В отношении Тесленко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Осенью 2014 года Тесленко был осужден за получение взяток на общую сумму более 70 млн рублей за содействие при заключении договоров на поставки медоборудования в больницы области.

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