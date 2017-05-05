СК объявил в международный розыск экс-губернатора Челябинской области
Следствие просит заочного ареста для Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток на 26 млн рублей.
Следствие просит заочного ареста для Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток на 26 млн рублей.
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит заочно арестовать бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток на 26 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.
«Несмотря на то, что следствие в полной мере владеет информацией о том, что Юревич находится на лечении, следователь вышел в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с объявлением его в международный розыск», — сказал адвокат, отметив, что судебное заседание по этому вопросу состоится 12 мая в Ленинском суде Екатеринбурга.
Трунов подчеркнул, что его подзащитный не скрывался и не скрывается от следствия. Кроме того, отметил адвокат, следователям была предоставлена вся информация о местонахождении Юревича и тех уважительных причинах неявки его к следователю. Защитник добавил, что
Следователями четвертого следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) ГСУ СК России Михаилу Юревичу предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Подстрекательство к клевете»). Как считает следствие,
Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, но в состав Госдумы нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость
Коррупционный скандал в сфере здравоохранения в Челябинской области разгорелся в конце октября 2012 года. В отношении Тесленко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Осенью 2014 года Тесленко был осужден за получение взяток на общую сумму более 70 млн рублей за содействие при заключении договоров на поставки медоборудования в больницы области.