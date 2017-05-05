ГПУ сообщила Арбузову о подозрении
ГПУ сообщила о подозрении
ГПУ сообщила о подозрении
Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему первому
«ГПУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам неисполнения покупателем пакета акций ОАО “Укртелеком” — ООО “ЕСУ” условий приватизации относительно создания выделенной телекоммуникационной сети специального назначения (далее — ТМСП), незаконного финансирования в течение 2012 — 2013 годов создания ТМСП за счет средств Государственного бюджета Украины и приватизации 92% государственного пакета акций ОАО “Укртелеком” по заниженной стоимости», — говорится в сообщении.
В уголовном производстве составлено и в предусмотренный законом способ направлено сообщение о подозрении бывшему первому