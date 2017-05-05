ГПУ сообщила Арбузову о подозрении

Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову. Об этом говорится на сайте ГПУ.

«ГПУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам неисполнения покупателем пакета акций ОАО “Укртелеком” — ООО “ЕСУ” условий приватизации относительно создания выделенной телекоммуникационной сети специального назначения (далее — ТМСП), незаконного финансирования в течение 2012 — 2013 годов создания ТМСП за счет средств Государственного бюджета Украины и приватизации 92% государственного пакета акций ОАО “Укртелеком” по заниженной стоимости», — говорится в сообщении.