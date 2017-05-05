Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси постановлением от 4 мая 2017 года № 332 поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям, Государственному комитету по имуществу, Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности «Белгоспищепром», Гродненскому облисполкому, совместному предприятию «БЕЛИТА» обществу с ограниченной ответственностью, совместному открытому акционерному обществу «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум — наша косметика» и открытому акционерному обществу «Слонимский