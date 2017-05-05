Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине

Министерству по чрезвычайным ситуациям при содействии Министерства иностранных дел поручено обеспечить доставку автомобильным транспортом гуманитарной помощи в Украину; организовать передачу гуманитарной помощи Миссии Международного Красного Креста в Украине для распределения среди пострадавшего населения Украины.

Министерству финансов за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами поручено выделить средства для возмещения стоимости отпущенных материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи, а также возместить транспортные, командировочные и другие расходы, связанные с доставкой гуманитарной помощи.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.