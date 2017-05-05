Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Ученые раскрыли секрет мужской логики
Сотрудники ФСБ открыли огонь на границе с Украиной
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Филипп Неполиткорректный: скандальные высказывания принцаГерцог Эдинбургский известен своими неосторожными и часто весьма неполиткорректными замечаниями.
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею
Сумеет ли Месси догнать Роналду по количеству «Золотых бутс»?
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
22По миру прошел Первомай
11Подготовка техники к Параду Победы
9Юбилей Корейской народной армии
11:32 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ Игорь Додон провел встречу с Принцем Монако Альбером II

Сегодня, 5 мая, Президент Республики Молдова Игорь Додон встретился с Принцем Монако Альбером II, сообщает Actualitati.md со ссылкой на пресс-службу президента.

Источник: Actualitati.md

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях, о политическом, дипломатическоми экономическом сотрудничестве.

Хочу вам сказать, что Молдова предстоит внедрить многие экономические реформы, в особенности, те, что касаются привлечения инвестиций, которые ранее были внедрены в Монако. На протяжении нескольких лет, когда я был министром экономики, я настоял и добился внедрения некоторых реформ по либерализации экономики. Очень надеюсь, что опыт наших коллег и друзей позволит нам создать в Республике Молдова благоприятные экономические и налоговые условия для привлечения зарубежных инвесторов, — заявил Игорь Додон в ходе брифинга по результатам встречи.

Actualitati.md отмечает, что кроме этого, Президент Республики Молдова пригласил руководство княжества Монако посетить в ближайшее время РМ с целью подписания уже конкретных экономических договоров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самый непопулярный политик Молдовы Михай Гимпу
Китайский самолет-конкурент Boeing совершил первый полет
Чемпионат мира: хоккеисты РФ идут за первым золотом за три года
СМИ: о чем умолчало правительство в отчете о майских указах
Генпрокурор РФ Юрий Чайка отчитался о доходах за 2016 год
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
В Госдуму внесен проект о запрете СМИ писать о самоубийствах
«Игра престолов» помогла валюте Исландии вырасти
Спорт
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею В пятницу в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд элитного дивизиона мирового хоккея сыграют с 5 по 21 мая
Авто
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение! Мы выбрали интересные знаки со всего мира. Сможете ли вы их узнать?
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности Журналисты и поклонники уверены, что телеведущая находится в интересном положении.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь