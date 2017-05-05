Президент РМ Игорь Додон провел встречу с Принцем Монако Альбером II

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях, о политическом, дипломатическоми экономическом сотрудничестве.

Хочу вам сказать, что Молдова предстоит внедрить многие экономические реформы, в особенности, те, что касаются привлечения инвестиций, которые ранее были внедрены в Монако. На протяжении нескольких лет, когда я был министром экономики, я настоял и добился внедрения некоторых реформ по либерализации экономики. Очень надеюсь, что опыт наших коллег и друзей позволит нам создать в Республике Молдова благоприятные экономические и налоговые условия для привлечения зарубежных инвесторов, — заявил Игорь Додон в ходе брифинга по результатам встречи.

Actualitati.md отмечает, что кроме этого, Президент Республики Молдова пригласил руководство княжества Монако посетить в ближайшее время РМ с целью подписания уже конкретных экономических договоров.