Президент РМ Игорь Додон провел встречу с Принцем Монако Альбером II
Сегодня, 5 мая, Президент Республики Молдова Игорь Додон встретился с Принцем Монако Альбером II, сообщает Actualitati.md со ссылкой на
Сегодня, 5 мая, Президент Республики Молдова Игорь Додон встретился с Принцем Монако Альбером II, сообщает Actualitati.md со ссылкой на
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях, о политическом, дипломатическоми экономическом сотрудничестве.
Хочу вам сказать, что Молдова предстоит внедрить многие экономические реформы, в особенности, те, что касаются привлечения инвестиций, которые ранее были внедрены в Монако. На протяжении нескольких лет, когда я был министром экономики, я настоял и добился внедрения некоторых реформ по либерализации экономики. Очень надеюсь, что опыт наших коллег и друзей позволит нам создать в Республике Молдова благоприятные экономические и налоговые условия для привлечения зарубежных инвесторов, — заявил Игорь Додон в ходе брифинга по результатам встречи.
Actualitati.md отмечает, что кроме этого, Президент Республики Молдова пригласил руководство княжества Монако посетить в ближайшее время РМ с целью подписания уже конкретных экономических договоров.