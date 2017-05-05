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11:47 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский в 2016 году заработал 73,7 млн рублей и сменил БМВ Х5 на «Мерседес Бенц»

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заработал за 2016 год 73,7 млн рублей. По сравнению с 2015 годом доход главы региона снизился на 4 млн рублей. Декларация о доходах и имуществе опубликована на официальном сайте губернатора.

Согласно документу, Борис Дубровский задекларировал 73 млн 776 тыс. 673,15 рублей. В 2015 году доход составлял — 77 млн 854 тыс. 969 рублей, а в 2014 году — 358 млн 179 тыс. 443 рублей.

Главе региона, как и годом ранее, принадлежат три земельных участка общей площадью 3 тыс. 375 кв.м, два жилых дома, дача, квартира, гараж, нежилое помещение площадью 220 кв.м и два нежилых помещения в долевом участии с площадью более 2 тыс. кв.м. Однако в этом году в декларации появился автомобиль МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLE 63, годом ранее он декларировал БМВ Х5.

В пользовании у Бориса Дубровского находятся квартира и дом губернатора Челябинской области, а теперь еще и земельный участок площадью 2,4 тыс. кв.м.

Супруга Бориса Дубровского заработала в 2016 году больше, чем годом ранее, — 2,3 млн рублей (в 2015 году — 1,4 млн рублей). Ей принадлежит два земельных участка, три жилых дома, две квартиры, два машиноместа и автомобиль БМВ X3 XDRIVE 351. Отметим, что из собственности супруги губернатора исчез Лексус RX 350, зато, как у мужа, появился МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLE 400 4MATIC.

Отметим, что в июне на пресс-конференции отвечая на вопрос о своем бизнесе, губернатор напомнил, что не стал ничего прятать, внес в декларацию, и не стесняется. Он подчеркнул, что сам не управляет своим бизнесом, но знает кто директор, добавив, что «строительный холдинг лежит на боку и переживает самые сложные времена».

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