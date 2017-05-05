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11:53 (мск), источник: ИА Башинформ

Председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам назначена Светлана Бурдюк

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ"/. Указом Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам назначена Светлана Бурдюк.

Бурдюк Светлана Николаевна родилась 24 января 1966 года в Липецкой области. Окончила Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ и Башкирский государственный аграрный университет.

Трудовую деятельность начала в 1983 году в Березовском розничном торговом предприятии, где работала заведующей магазином «Культтовары». В 1984—1989 годах — инструктор по спорту совхоза «Березовский». В 1989—1992 годах — руководитель кружка Уфимского городского дома творчества. В 1993—1998 годах — продавец малого предприятия «Колос». В 1998—2002 годах — продавец, бухгалтер ООО «Тандем». В 2002—2003 годах — бухгалтер фирменного магазина № 1 ОАО «Уфамолзавод». В 2003—2009 годах — главный бухгалтер, заместитель директора ГУП «Табигат». В 2009—2010 годах — финансовый директор ООО Многопрофильная строительная фирма «Стройпроектсервис», а также ЗАО «Башкирская специализированная мемориальная компания «Щит».

В 2010—2014 годах — начальник отдела регулирования жилищно-коммунальных и социальных услуг Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам. В 2015—2017 годах — заместитель председателя, и.о. председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам.

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