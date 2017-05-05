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11:57 (мск), источник: "Российская газета"

Совфед: Введение контроля за портами РФ равносильно объявлению войны

Применение американского законопроекта о контроле за российскими портами на Дальнем Востоке предусматривает силовой сценарий, что равносильно объявлению войны, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Источник: Reuters

Ранее стало известно, что администрация США может взять на особый контроль порты Владивостока, Находки и Ванино на российском Дальнем Востоке в рамках контроля над выполнением санкций против КНДР. Такой законопроект был принят накануне палатой представителей Конгресса США.

«Этот законопроект, я надеюсь, никогда не будет реализован, поскольку его реализация предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов. Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны», — заявил Косачев РИА Новости.

«Этот законопроект, как и огромное множество других “пирожков”, выпекаемых Конгрессом, разумеется, не соответствует международному праву», — цитирует парламентария «Интерфакс». Косачев подчеркнул, что «ни одна страна мира и ни одна международная организация, прежде всего ООН, не уполномочивала США на контролирование выполнения каких бы то ни было резолюций Совета Безопасности ООН».

Абсурдным назвал данный законопроект сенатор Алексей Пушков. «На территории РФ законы США не действуют, если Конгресс не в курсе», — отметил он в своем Twitter. «Контроль над российскими портами находится за пределами международного права. Абсурдный закон», — уверен парламентарий.

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