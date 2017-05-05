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12:06 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Валерий Шанцев о зарплатах бюджетников и новых рабочих местах

Зарплаты бюджетников, новые рабочие места, помощь материнству и детству — все это обсуждали накануне на заседании Государственного совета. Его провел Президент страны Владимир Путин. Главная тема — исполнение майских указов 2012 года. В них глава государства поставил ряд глобальных задач. Прежде всего, речь идет о социальной сфере. До 2020 года предстоит сделать очень немало.

О том, что уже сделано и для кого — журналистам ГТРК «Нижний Новгород» рассказали в правительстве региона. Нижегородская область — в пятерке регионов-лидеров выполнения майских указов.

По этим данным, только за прошлый год из ветхого и аварийного жилья переселено 3265 граждан. Улучшили жилищные условия 182 ветерана Великой Отечественной войны. Социальные выплаты на эти цели получили 95 молодых семей и 58 граждан льготных категорий. 260 детей сирот также были обечпечены жильем.

Также по данным от правительства региона — заработная плата в бюджетной сфере за 5 лет выросла в среднем вдвое. Заметнее всего — в представленной информации — рост зарплаты у соцработников — в 2,5 раза.

Зарплата школьных учителей, врачей и среднего медперсонала увеличилась в среднем на 50%. Согласно майским указам, доход этих категорий бюджетников должен быть не ниже средней зарплаты по региону. Что мешает росту оплаты труда? Об этом рассказал губернатор Валерий Шанцев.

Валерий Шанцев, член президиума Госсовета, губернатор Нижегородской области: «В отдельных учреждениях не всегда правильно. Много непроизводительных затрат, раздутые штаты. В итоге — люди, которые делом занимаются, еще недополучают денег. Надо от общих оценок переходить на конкретные учреджения, я такие указания дал по всем направлениям, особенно по здравоохранению».

Благодаря внедрению современных технологий и обеспечению доступности медицинских услуг снизилась смертность по основным заболеваниям. Ликвидирована очередь в детские сады, внедрен принцип «одного окна» при оказании государственных и муниципальных услуг.

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