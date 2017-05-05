Медведев поручил контролировать ремонт дорог в Омске, как в Московской области

Сегодня, 5 мая, на сайте кабмина РФ были опубликованы решения и поручения премьер-министра Дмитрия Медведева по итогам совещания о дорожном хозяйстве Омской области, состоявшегося в рамках его рабочего визита в регион 25 апреля.

В частности, местному правительству и губернатору Виктору Назарову поручено обеспечить своевременное заключение госконтрактов, усилить контроль их выполнения и завершить ремонт по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» до 30 сентября 2017 года, а по программе «Формирование комфортной городской среды» — до 1 ноября 2017 года. Также замечания коснулись прошлогоднего ремонта — поручено в рамках гарантийных обязательств подрядчиков устранить дефекты, которые были выявлены во время весенних проверок дорог, отремонтированных в 2016 году.

Во-вторых, ФАС России совместно с омским правительством необходимо проработать возможность привлечения для работ крупных дорожных организаций. Заинтересовать их предлагается путем укрупнения лотов за счет объединения нескольких контрактов. Здесь же добавим, что на ремонт городских магистралей торги уже объявлены.